Volendam, gabbers en het Gooi geroast door Martijn Koning en Soundos

Terug van weggeweest! Nu we veel thuis zitten hebben we allemaal meer behoefte aan humor. Daarom keert Comedy Central terug met een aangescherpte versie van het programma 'Comedy Central Roasts'.

Comedians Martijn Koning en Soundos roasten zes typische Nederlandse subculturen zoals de gabbers, het Gooi en Volendam. Vanaf vanavond zijn hun belevenissen zes maandagen om 21.00 uur te zien op ViacomCBS zender Comedy Central. Nadat ze liefdevol zijn meegenomen in hun dagelijkse leven, rijgen de comedians de subculturen volledig aan het spit.

Ze stellen vragen, onderzoeken vooroordelen en bekijken hun nieuwe vrienden met een scherpe en open blik, om ze daarna op hun eigen hartelijke manier af te branden. Kunnen Volendammers, bejaarden, Gooienaren en gabbers om zichzelf lachen of hebben de comedians hierna beveiliging nodig? Onthoud goed: 'We only roast the ones we love'.

Kijk vanaf 11 mei zes maandagen om 21.00 uur naar de 'Comedy Central Roasts' met als eerste special: 'Comedy Central Roasts' bij de liberale politieke jongerenorganisatie JOVD door Soundos.