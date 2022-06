Vier meiden vertrekken naar Miami voor nieuw seizoen 'Au Pairs'

Peuters met driftbuien en gameverslavingen, hostouders die extreme control freaks zijn of juist wekenlang niet thuiskomen: het nieuwe seizoen van de BNNVARA-serie 'Au Pairs' zit er vol mee.

Noah (19), Emma (23), Imre (19) en Wendie (23) reizen voor drie maanden af naar Miami, ‘The City of Magic’, om daar aan de slag te gaan als au pair bij Amerikaanse hostgezinnen. Eenmaal aangekomen, krijgen ze het meteen flink voor hun kiezen: zo komt Wendie terecht in een huis vol rotzooi en uitpuilende wasmanden, en botsen de normen en waarden van Noah met die van haar hostouders. Hoe gaan de au pairs hiermee om? Lukt het om een band op te bouwen met hun hostgezin of geven ze het op? Eén ding is zeker: deze ervaring verandert hun leven voor altijd.

De vier meiden zijn voor het eerst lange tijd van huis. En dat terwijl ze in een cruciale levensfase zitten op weg naar volwassenheid. De jongeren komen in aanraking met een andere cultuur, taal en sociale achtergronden. Dit zorgt niet alleen voor veel hilariteit, maar soms ook voor schokkende situaties. Gelukkig hebben ze elkaar: ze delen tips en tricks en ontsnappen af en toe aan de hectiek, drukte en chaos van hun hostgezin door samen uitstapjes te maken. Want werken als au pair in Miami klinkt als een droombaan, maar is soms ook de hel op aarde.

In de eerste afleveringen nemen de au pairs afscheid van vrienden en familie, en komen ze aan bij hun hostgezinnen. Emma maakt een heftige cultuurshock door. Het is ook niet niks om van een klein dorpje in Zeeland naar een luxe appartement aan de Atlantische oceaan te verkassen. En als klap op de vuurpijl gaat haar hostmoeder Karmel al snel voor werk van huis, waardoor Emma er alleen voor staat. Ze zegt maar een weekje weg te zijn, maar na drie weken is Karmel nog steeds niet terug… Noah ervaart op haar eerste dag in Miami gelijk hoe heftig het racisme en seksisme in Amerika kan zijn. Daarnaast komt ze ook nog eens terecht in een gezin waarvan de vader enorm dominant is en de dochter heftige driftbuien heeft. Imre neemt haar trouwe viervoeter ‘Smokey’ mee naar haar gastgezin, maar bij binnenkomst schijt en plast hij de hele boel onder. Haar hostvader is er maar weinig, haar hostmoeder wil alleen maar ‘happy vibes’ in huis en haar hostkinderen zijn verslaafd aan gamen. En wanneer Wendie aankomt bij haar gastgezin, blijken ze totaal niet op haar komst voorbereid te zijn. Haar logeerbed ligt verscholen onder een grote berg vuile kleding, omdat haar hostmoeder maanden achterloopt met de was. Daarnaast blijken haar drie dochters al snel een sterke eigen wil te hebben, en maken elkaar én Wendie het leven zuur.

‘Au Pairs’ is een coproductie van BNNVARA en SkyHighTV.

'Au Pairs', vanaf 21 juni iedere dinsdag om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.