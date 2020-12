Vicepremier Kajsa Ollongren in 'WNL Op Zondag'

Foto: © Omroep WNL 2020

De zondag begint met Rick Nieman. 'WNL Op Zondag' is er iedere zondagmorgen, live vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren is te gast bij Rick Nieman. De bewindsvrouw vertelt over haar plannen voor democratische vernieuwing. Ook gaat de minister in op de gevaren van desinformatie.

Arts-microbioloog Marc Bonten en zorgbestuurder Suzanne Kruizinga over de volgende fase van de epidemie. Over vaccineren, over de feestdagen, over de zorg en over Nederland na 4 januari, de dag dat de eerste personen worden gevaccineerd.

Journalist en opiniemaker Roderick Veelo over politieke buitenbeentjes. Van Boer Koekoek tot Pim Fortuyn. Wie spreken zij aan en welke veranderingen brengen zij teweeg in de Haagse politiek.

'WNL Op Zondag', zondag 6 december om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.