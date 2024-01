Verschillende dramaseries in première op BBC First in februari

In februari presenteert BBC First gloednieuwe en terugkerende dramaseries om de koude, donkere winternachten te ontvluchten.

In het dertiende seizoen van 'Call the Midwife' confronteren medische en persoonlijke uitdagingen de verloskundigen van Nonnatus House. Veel nieuwe verloskundigen sluiten zich aan bij het team van Nonnatus, maar de slechte woonomstandigheden in de straten van Poplar confronteren de nieuwkomers met complexe sociale en medische uitdagingen.

'Mrs. Sidhu Investigates' neemt ons mee in het leven van de recent geworden weduwe, cateraar en misdaadliefhebber, Mrs. Sidhu. Terwijl ze haar cateringbedrijf draaiende houdt en haar zoon Tez aanmoedigt om zijn passie te ontdekken, smeedt ze een onofficiële samenwerking met hoofdinspecteur Burton. Hoewel hij met tegenzin instemt, vormen ze samen een formidabel misdaadbestrijdingsduo.

'Peaky Blinders', het internationale fenomeen dat al miljoenen kijkers wereldwijd in de ban hield, maakt een comeback met een zesde seizoen. De veelgeprezen Birmingham-saga blijft de Peaky Blinders volgen in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog. Dit seizoen staat garant voor meer actie, wendingen en intriges, terwijl Tommy probeert te accepteren dat hij voor het eerst een vijand heeft ontmoet die hij niet kan verslaan.

'Scott and Bailey' keert terug naar BBC First voor het vijfde en laatste seizoen. De detectives doen hun best om een reeks moorden te vermijden die verband houden met het dark web. Door de mogelijkheid om volledig anoniem te blijven op deduistere kant van het internet, rijst de vraag of Scott en Bailey de moordenaars kunnen stoppen voordat het te laat is.

Na het winnen van een BAFTA voor het eerste seizoen, start het tweede seizoen van het intense gevangenisdrama 'Time' in februari op BBC First. Dit keer speelt de serie zich af in een vrouwengevangenis en geeft het een aangrijpend beeld van het leven daar, verteld door drie verschillende gedetineerden.

'Ghost Stories' is een griezelige reeks korte films van scenarioschrijver, acteur en romanschrijver Mark Gatiss. Met vier verfilmingen van korte verhalen, en één origineel verhaal zit elk narratief vol duistere en spannende wendingen.

'Call the Midwife' seizoen 13 gaat in première op zaterdag 10 februari om 21.00 uur op BBC First

De vroedvrouwen van Nonnatus House worden in het dertiende seizoen van het meervoudig bekroonde drama nog steeds geconfronteerd met medische en persoonlijke dilemma’s.

Het is 1969 en het ziekenhuis brengt meer baby’s ter wereld dan ooit tevoren. De druk op het aantal kraambedden blijft hoog in het hele land, maar Poplar doet het beter dan de meeste plaatsen vanwege de populariteit aan thuisbevallingen onder begeleiding van de Sisters.

Dit seizoen verwelkomt het opleidingsprogramma voor vroedvrouwen in Nonnatus House een groot aantal nieuwe verloskundigen. De nieuwkomers krijgen te maken met sociale problemen die voortkomen uit de haven, bezorgdheden onder de Nigeriaanse- en Sylheti-gemeenschap en gezondheidsuitdagingen als gevolg van cerebrale parese, tetanus en tuberculose.

'Mrs. Sidhu Investigates' gaat in première op dinsdag 13 februari om 21.00 uur op BBC First

De vierdelige serie 'Mrs. Sidhu Investigates' is gebaseerd op de gelijknamige populaire BBC Radio 4-serie en is bedacht en geschreven door Suk Pannu ('The Kumars at No. 42'). Meera Syal ('The Kumars at No. 42', 'The Split', 'The Devil’s Hour'), die de stem van Mrs. Sidhu vertolkte in de radioshow, neemt de rol van de elegante cateraar Mrs. Sidhu op zich. Craig Parkinson ('Line of Duty', 'Grace' en 'Doctor Who') speelt de rol van hoofdinspecteur Burton, die levensmoe is. Samen vormen ze een onofficiële samenwerking om misdaden op te lossen in het welvarende Berkshire.

Mevrouw Sidhu (Syal) is een luxe cateraar met een voorliefde voor misdaad. Ze werd onlangs weduwe en combineert nu haar nieuwe cateringbedrijf met het aanmoedigen van haar eigenzinnige zoon Tez (Gurjeet Singh - 'Ackley Bridge') om zijn passie te ontdekken. Dit alles terwijl ze gerechtigheid zoekt voor iedereen die denkt dat ze boven de wet staan. Tijdens haar speurwerk bundelt ze onofficieel de krachten met hoofdinspecteur Burton (Parkinson), die voorzichtig erkent dat ze samen een onverslaanbaar duo vormen. Dit tot grote verbazing van zijn partner, rechercheur Mint (Naana Agyei-Ampadu - Industry).

'Scott and Bailey' seizoen 5 gaat in première op donderdag 15 februari om 21.00 uur op BBC First

'Scott and Bailey', geschreven door Sally Wainwright ('Happy Valley', 'Last Tango in Halifax'), keert terug naar BBC First voor een vijfde en laatste seizoen. Suranne Jones ('Doctor Foster', 'A Touch of Cloth') en Lesley Sharp ('Starlings', 'The Shadow Line') keren terug als Rachel Bailey en Janet Scott. Tijdens dit seizoen onderzoeken Janet en Rachel de grimmige wereld van het dark web, een plek die gebruikers online volledige anonimiteit biedt.

Er worden meedogenloze spellen gespeeld: Een man wordt uitgedaagd een moord te plegen, en laat als bewijs een krijtstreep achter op de plaats delict. De dader plaatst de beelden op een website en geeft het stokje door aan de volgende dader. Naarmate meer krijtlijnen worden achterlaten, die meer slachtoffers identificeren, rijst de vraag of Janet en Rachel de wrede moordenaars kunnen stoppen voor het te laat is.

'Peaky Blinders' seizoen 6 gaat in première op donderdag 15 februari om 21.00 uur op BBC First

'Peaky Blinders', bekroond met een BAFTA, keert terug naar BBC First voor een zesde seizoen. Dit seizoen keert Cillian Murphy ('Oppenheimer', 'Dunkirk', 'Inception') terug als Tommy Shelby. Paul Anderson ('Sherlock Holmes: A Game of Shadows') kruipt opnieuw in de rol van Arthur Shelby, Finn Cole ('Animal Kingdom') in die van Michael Gray en Sophie Rundle ('Gentleman Jack', 'Bodyguard') keert terug als Ada Thorne. Ook Stephen Graham, bekend van 'Line of Duty', voegt zich bij de cast voor het zesde seizoen.

Tommy Shelby's verhaal zet zich voort, te midden van de arbeidersklasse van Birmingham na de Eerste Wereldoorlog, terwijl zijn beruchte familie gestaag opkomt naar aanzien en macht. Het seizoen start met Tommy die naar Noord-Amerika vertrekt, waar het einde van de drooglegging nieuwe kansen biedt. Maar Tommy wordt geconfronteerd met een nieuw gevaar en een oude tegenstander die eindelijk zijn slag slaat.

'Time' seizoen 2 gaat in première op zondag 25 februari om 21.00 uur op BBC First

'Time' laat door de ogen van drie gevangen zien hoe het leven in een vrouwengevangenis eraan toegaat. Orla (Jodie Whittaker - 'Doctor Who', 'Broadchurch'), Abi (Tamara Lawrance - 'The Silent Twins') en Kelsey (Bella Ramsey - 'The Last of Us') komen op dezelfde dag aan in de gevangenis van Carlingford en worden geconfronteerd met een voor hen onbekende wereld. Maar zelfs met de constant aanwezige dreiging van geweld, ontdekken ze dat gemeenschapsgevoel en een gedeeld begrip nog steeds mogelijk zijn.

'Ghost Stories' gaat in première op zondag 25 februari om 21.00 uur op BBC First

Acteur, scenarioschrijver en romanschrijver Mark Gatiss ('Sherlock', 'The League of Gentlemen') presenteert 'Ghost Stories', een serie korte en spannende films, die perfect zijn voor de koude winternachten.

Lot No. 249, met Kit Harrington ('Game of Thrones') in de hoofdrol, is Gatiss' bewerking van Sir Arthur Conan Doyle's duistere verhaal dat zich afspeelt in het Oxford van de negentiende eeuw. Bellingham, een expert in oosterse talen met een ongezonde interesse in geheimzinnige praktijken, verstoort het universiteitsleven wanneer hij flauwvalt. Is een studentenruzie uit de hand gelopen of spelen bovennatuurlijke krachten een rol?

The Mezzotint, Count Magnus en Martin's Close zijn Gatiss' bewerkingen van de originele korte verhalen van MR James. The Mezzotint is een griezelig verhaal over een oude foto waarop een mysterieus, duister figuur beweegt als mensen ernaar kijken. Count Magnus volgt een reiziger in Zweden die een oud landhuis ontdekt, waardoor hij op een angstaanjagende ontdekkingsreis gaat. Martin's Close is het vreemde verhaal van een man die terechtstaat voor een moord die verre van een kant-en-klare zaak is. Tot de cast behoren Peter Capaldi ('Doctor Who'), Jason Watkins ('Nativity!'), Emma Cunniffe ('Poirot') en Max Bremer ('Bordertown').

'The Dead Room' is een origineel verhaal, geschreven en geregisseerd door Mark Gatiss en geïnspireerd op de verhalen van MR James. De doorgewinterde radiopresentator van ‘The Dead Room’, Aubrey Judd (Simon Callow - 'Four Weddings and a Funeral') realiseert zich al snel dat zijn verleden niet zo dood en begraven zijn als hij misschien hoopte.

In februari kan je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'Scott and Bailey' seizoen 4 elke donderdag om 21.00 uur tot 8 februari

'Queens of Mystery' seizoen 2 elke dinsdag om 21.00 uur tot 6 februari

'The Chelsea Detective' seizoen 2 elke vrijdag om 21.00 uur tot 1 maart

'Devil’s Peak' elke zondag om 21.00 uur tot 18 februari