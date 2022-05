Veronica's Meimaand Filmmaand: 40 jaar, 40 films

De maand mei is in aantocht. Dus: tijd voor een nieuwe Meimaand Filmmaand. De 40sts editie. En dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Veronica trakteert haar kijkers op maar liefst 40 films.

Tv-premières van films als 'Joker', 'Justice League' en de 'Star Wars'-titels 'Rogue One: A Star Wars Story' en 'Solo: A Star Wars Story' worden afgewisseld met de 'Mission Impossible'-reeks en de 'Star Wars'-films die al bijna tien jaar niet meer te zien zijn geweest op de Nederlandse televisie.

Op de dinsdag- en donderdagen zendt Veronica in mei films uit met superhelden en antihelden. De woensdagavond staat in het teken van oorlogsfilms en op de zaterdag is het thema Star Wars en sci-fi. Op de donderdagavond wordt de Christopher Nolan Batman trilogie uitgezonden. De crimescene-avond op maandag blijft in mei onveranderd met nieuwe afleveringen van de series 'SWAT' en 'FBI'. De Vlaamse hitserie 'De Kraak', die 8 april start bij Veronica, is ook in mei op de vrijdagavond te zien.

Bastiaan van Dalen, zendermanager Veronica, Net5 en SBS9: 'De Meimaand Filmmaand is structureel de maand met de best scorende films van het jaar op Veronica. Omroep Veronica schreef er begin jaren '80 geschiedenis mee en maakte zoveel indruk dat hele generaties het er nu, 40 jaar later, nog over hebben. Daar zijn we trots op en vieren we dit jaar graag met 40 mooie filmtitels.'

Overzicht films 'Veronica's Meimaand Filmmaand'

Dinsdag:

3-5 - 20.30 Joker – première

23.00 V for Vendetta

10-5 - 20.30 Wonder Woman

23.15 Batman vs Superman

17-5 - 20.30 Justice League – première

22.45 Man of Steel

24-5 - 20.30 Aquaman

23.15 Suicide Squad

31-5 - 20.30 Birds of Prey – première

22.40 Catwoman

Woensdag:

4-5 - 20.30 Dunkirk

22.35 Schindler’s List

11-5 - 20.30 The Kill Team – première

22.10 Lone Survivor

Donderdag:

12-5 - 20.30 Batman Begins

23.15 Blade

19-5 - 20.30 The Dark Knight

23.35 Blade 2

26-5 - 20.30 The Dark Knight Rises

23.45 Blade 3: Trinity

Vrijdag:

20-5 - 22.30 Monthy Pythons: The Meaning of Life

27-5 - 22.30 Dumb & Dumber

Zaterdag:

7-5 - 20.00 Mission Impossible

22.15 Quick repeat van Rogue One: A Star Wars Story

14-5 - 20.00 Mission Impossible II

22.35 Quick repeat van Solo: A Star Wars Story

21-5 - 20.00 Mission Impossible III

22.35 Quick repeat van Star Wars: Episode IV – A New Hope

28-5 - 20.00 Mission Impossible: Ghost Protocol

22.40 Quick Repeat van Star Wars Episode V – The Empire Strikes Back

Zondag:

1-5 - 20.00 Rogue One: A Star Wars Story – première

22.40 Ready Player One

8-5 - 20.00 Solo: A Star Wars Story – première

22.40 E.T. The Extra-Terrestrial

15-5 - 20.00 Star Wars: Episode IV – A New Hope

22.35 Mad Max

22-5 - 20.00 Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back

22.35 Mad Max 2: The Road Warrior

29-5 - 20.00 Star Wars: Episode VI – The Return of the Jedi

22.45 Mad Max 3: Beyond Thunderdome