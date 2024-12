Verhalen die verbinden en inspireren in de kerstperiode bij KRO-NCRV

Deze kerst brengt KRO-NCRV een reeks programma's die de kijkers inspireren en verbinden. Van diepgaande gesprekken tot sfeervolle muzikale vertellingen, wordt een brug geslagen tussen zingeving en het alledaagse leven.

KRO-NCRV brengt niet alleen de geboorte van Jezus onder de aandacht, maar belicht ook de betekenis van deze dagen voor gelovigen wereldwijd. Hieronder is een overzicht te zien van de programma’s die te zien zijn bij KRO-NCRV tijdens de kerstperiode.

'Kloostergasten': sinds zaterdag 14 december wekelijks te zien om 22.10 uur op NPO 2

Na Henri Bontenbal, Sinan Can en Lale Gül zien we in de tweede serie van dit jaar wetenschapsjournalist en presentator Anna Gimbrère, presentator en acteur Eric Corton en journaliste Cécile Narinx. Op zoek naar rust, verstilling en met ieder hun eigen vragen, zoeken zij hun weg in deze voor hen vaak onbekende wereld met gebed en stilte.

'Francis naar Assisi': vrijdag 20 december om 20.25 uur op NPO 2

In de tweedelige serie maken operazangeres Francis van Broekhuizen en haar broer Dick een roadtrip in kerstsfeer door het Italiaanse Umbrië. Zij volgen het spoor van Franciscus, de heilige naar wie de operazangeres vernoemd is.

'Petrus in het Land': zaterdag 21 december om 17.10 uur op NPO 2

Het kan lijken alsof er steeds minder plaats is voor licht in de wereld, vertelt dominee Wim de Jong uit de Lebuinuskerk in Deventer. Ondanks voortdurende oorlogen en groeiende verharding hoopt hij dat we toch het licht in elkaar kunnen herkennen en verder kunnen kijken dan onze verschillen. Kirstin Gramlich, leidster van kindercantorij ‘de Torenvalkjes’, doet dit door elk kind het zelfvertrouwen te geven om uit volle borst te zingen. Op de jaarlijkse kerstmarkt in de kerk laten ze zien wat ze geoefend hebben.

'Kerst met de Zandtovenaar': zaterdag 21 december om 19.20 uur op NPO Zapp

Het bijzondere verhaal van de geboorte van Jezus wordt met zand tot leven gewekt door de bekendste zandkunstenaar van Nederland: Gert van de Vijver. Deze gloednieuwe editie wordt verteld door Klaas van Kruistum vanaf kasteel de Schaffelaar in Barneveld. Met optredens van: Rob Dekay, Kes van den Broek, Gaia Aikman, Tije Kapitein, Tangarine, Esther Mbire en Kleine John.

'Kruispunt': zondag 22 december om 17.10 uur op NPO 2

De os en de ezel komen niet voor in het evangelie, maar staan toch in bijna elke kerststal. Hoe is dat ooit zo gekomen? In 'Kruispunt' ontdekken we het verhaal achter de kerststaltraditie. We bewonderen de beroemde Napolitaanse kerststal in het Catharijne Convent. Tijdens een sfeervolle kerststallenroute in Monnickendam en Den Bosch, zien we hoe mensen met liefde en creativiteit hun stallen hebben opgezet.

'Joris' Kerstboom', vanaf maandag 23 december 19.40 uur op NPO 2

Bij de sfeervol verlichte kerstbomen heeft hij inspirerende ontmoetingen over vriendschap, veerkracht en liefde. Op eerste kerstdag bezoekt hij Dokkum, Heusden én Delft. Zo ontmoet hij Joukje en Jan, die op 82-jarige leeftijd opnieuw de liefde vinden, en politieagent Renée, die haar vrouw Desirée bedankt voor haar steun tijdens haar transitieproces van man naar vrouw.

'Als Alles Duister Is': dinsdag 24 december om 22.25 uur bij NPO 2

In de Sint-Joriskerk in Amersfoort verzorgt hardstyle-dj Sefa samen met een koor, musici en diverse artiesten, waaronder Matthijn Buwalda en Joy Wielkens, een bijzondere Kerstspecial met verrassende samenzang en kerstklassiekers. Annemiek Schrijver doet de presentatie en de interviews.

'Opening Heilige Deur': dinsdag 24 december om 19.00 uur op YouTube

Op kerstavond opent paus Franciscus de Heilige Deur van de Sint-Pieter, waarmee het Heilig Jaar 2025 officieel van start gaat. Dit Heilig Jaar, met als thema ‘Pelgrims van Hoop’, is een periode van pelgrimage, gebed, berouw en daden van barmhartigheid. Het vindt in principe slechts eens in de 25 jaar plaats. Rome verwacht tienduizenden pelgrims die getuige willen zijn van deze bijzondere gebeurtenis. KRO-NCRV streamt de opening van de Heilige Deur via kro-ncrv.nl/katholiek en het YouTube kanaal van KRO-NCRV Katholiek. Stijn Fens verzorgt het commentaar. 'Opening Heilige Deur' is woensdag 25 december te zien om 12.25 uur op NPO 2.

'Pauscast over Heilig Jaar': zondag 22 december via alle podcastplatformen

Wilfred Kemp en Stijn Fens praten met Vaticaankenner Christian van der Heijden en theologe Marian Geurtsen over het Heilig Jaar, ook wel Jubeljaar genoemd. Waar komt het katholiek gebruik vandaan om Jubeljaren uit te roepen? Welke rituelen zijn ermee verbonden en wat betekenen die nog in de huidige tijd? Een podcast over Heilige Deuren, boete doen en vallende cementbrokken.

'Urbi et orbi': woensdag 25 december om 12.00 uur op NPO 2

Paus Fransiscus spreekt ook dit jaar de traditionele zegen uit vanaf het balkon van de Sint-Pieterbasiliek in Rome in Urbi et Orbi.

'Dagboek van een Herdershond': woensdag 25 december om 13.20 uur op NPO 2

Vanuit Sittard-Geleen een uniek musicalspektakel op tv. Een moderne vertaling van een nostalgisch verhaal, waarin de ziel van Limburg tot leven komt. Met Thomas Cammaert in de rol van kapelaan Odekerke, Angela Schijf als Engelbewaarder en andere hoofdrollen voor Nandi van Beurden en William Spaaij.

'De Nacht van Bodar': zaterdag 28 december te zien om 22.45 uur op NPO 2

Aan de hand van een aantal opzienbarende en ontroerende fragmenten uit de tv-carrière van Antoine Bodar, blikt KRO-NCRV presentator Annemiek Schrijver met hem terug op zijn leven. Wat heeft hij in tachtig jaar geleerd over levenskunst? Waar vindt hij toevlucht en hoe wil hij als priester de ander nabij zijn?

'Kloostercast': elke dag via alle podcastplatformen

Ook 'Kloostercast' staat in het teken van kerst. Op vrijdag 20 december vertelt franciscaan Fer van der Reijken, van het stadsklooster San Damiano in Den Bosch, over hun bijzondere kerststal in de kloosterkerk. Naast Jozef, Maria en het kindje Jezus is er ook ruim plek voor geschenken voor de voedselbank en heeft deze kerststal de naam ‘diaconale kerststal’ gekregen. Op woensdag 25 december vertelt Peter Nissen, benedictijner oblaat, waarom dit feest op 25 december gevierd wordt. De Bijbel vermeldt de geboortedatum van Jezus niet en pas in een vierde eeuw is men de geboorte van jezus gaan vieren. En de keuze van de datum?

'De ochtend zet met Kerst stille krachten in het licht': vanaf maandag 16 december

Elke buurt, elke wijk kent wel iemand die zich belangeloos inzet voor een ander: een stille kracht op de achtergrond, die het verdient om daarvoor in het zonnetje gezet te worden. De ochtend op NPO Klassiek gaat in de aanloop naar de feestdagen het land in om deze mensen te verrassen. Hans Smit en Andrea van Pol zetten vanaf maandag 16 december iedere dag iemand in de kerstverlichting die is voorgedragen door een luisteraar.