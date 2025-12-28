Vergeet de winterblues: dit is de januari line-up van Comedy Central

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zondag 28 december 2025

Vergeet de winterblues en de druk van een nieuw begin: Comedy Central biedt in januari de enige plek waar 'volhouden' geen moeite kost: de bank. De zender trapt 2026 af met een programmering die balanceert tussen de broodnodige herkenning van klassiekers en gloednieuwe premières.

Van de 300e aflevering van Bob’s Burgers tot de ongezouten humor van Graham Norton; dit is hoe januari wél leuk wordt.


TROLLS BAND TOGETHER
TV-première: Zaterdag 3 januari om 20.30 uur 

Poppy en Branch starten een kleurrijke reddingsmissie wanneer de broer van Branch wordt ontvoerd. Om hem te vinden, moeten ze de oude band herenigen en de kracht van harmonie herontdekken. Met stemmen van Hollywood-sterren zoals Anna Kendrick, Justin Timberlake, Troye Sivan, Kid Cudi en Amy Schumer.

THE DAILY SHOW – Seizoen 31
Vanaf dinsdag 6 januari - elke maandag t/m donderdag 

Mis het meest satirische nieuwsprogramma op tv niet. 'The Daily Show' brengt actuele gebeurtenissen, politiek en mediaberichtgeving op een humoristische en scherpe manier, vol parodie en kritische commentaar. Jon Stewart is de host van de afleveringen op dinsdag. 

GHOSTS – Seizoen 5
TV-première: Maandag 12 januari | Elke maandag om 20.30 uur 

'Ghosts' keert terug! Nieuw jaar, nieuwe regels – zelfs voor de doden. De wetten van Woodstone Manor worden volledig herschreven. Verwacht bovennatuurlijke loopholes en twists die de logica van het landhuis volledig op zijn kop zetten.

THE GRAHAM NORTON SHOW – Seizoen 33
Elke maandag om 21.00 uur | NYE Special op 5 januari

Vier het nieuwe jaar met een speciale NYE-special van Graham Norton vol hilarische gesprekken, grote sterren en onvergetelijke optredens: de feestelijke start van 2026. Daarna kijk je elke maandag om 21.00 uur naar de reguliere afleveringen. 

ROMCOM SUNDAYS
Elke zondag om 20.30 uur | Hele maand januari

De zondagavond is gereserveerd voor de ultieme romcom pleasures, met klassiekers als 'How to Lose a Guy in 10 Days', 'Morning Glory', 'The Back-Up Plan' en 'I Love You, Man'. 

STAND-UP SPECIALS
Op zondag 18 en 25 januari om 22.40 uur 

Geniet van twee zondagen vol comedy royalty met exclusieve stand-up specials van legendes Eddie Murphy en Martin Lawrence.


Persbericht Team ACE PR/Comedy Central
