Verbinding van culturen & liefde voor muziek in 'From Southeast with Love'

In 'From Southeast With Love' zie je de beste artiesten uit Zuidoost, het muzikaal meest veelzijdige stadsdeel van Amsterdam, in Het Concertgebouw. Een uniek concert, gehouden op 5 juni 2022, waarin de verbinding van culturen, de muzikale rijkdom van Amsterdam en Zuidoost én de liefde voor muziek wordt gevierd.

In de uitzending vertellen een aantal artiesten hoe verknocht ze zijn aan hun stadsdeel. En hoe de muziekcultuur in Zuidoost ze alle kansen gaf zich als artiest te ontwikkelen. Presentatie: Soundos El Ahmadi en Défano Holwijn.

Met o.a. de Surinaamse band La Rouge, hiphopartiest Yung Nnelg en de Afro-Surinaamse groep Black Harmony. Edsilia Rombley is special guest! Ze worden allen begeleid door het Southeast All Star Ensemble onder leiding van Benny Alwart. De regie is in handen van cabaretier, comedian en regisseur Jeffrey Spalburg.

Deze uitzending is een registratie van het concert 'From Southeast With Love' dat op 5 juni jl is georganiseerd in Het Concertgebouw.

'From Southeast with Love', donderdag 1 juli om 22.00 uur bij de NTR op NPO 3.