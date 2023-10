Veel kookplezier met 24Kitchen in november

Jamie reist rond de Middellandse Zee om inspiratie op te doen bij de lokale bevolking. Hij gaat op zoek naar de meest smaakvolle ingrediŽnten, technieken en tradities om heerlijke nieuwe recepten voor ons te creŽren.

Zo bezoekt hij onder andere Griekenland waar hij ceviche proeft en reist hij af naar Tunesië waar hij een overheerlijke gegrilde kip met citroen en tzatziki maakt. Na het zien van 'Jamie Cooks the Mediterranean' kunnen we allemaal het Mediterraanse gevoel naar de keuken halen.

Vanaf 2 november, elke donderdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

LEKKER SNEL! S2

Foodjournalist en presentatrice Jet van Nieuwkerk laat je elke werkdag op 24Kitchen zien hoe jij de meest eenvoudige, gezonde en smaakvolle recepten op tafel zet die ook nog eens geschikt zijn voor het hele gezin. In dit seizoen, dat helemaal in het teken staat van het najaar, deelt Jet heerlijke recepten die perfect passen bij deze tijd van het jaar. Tijdens de afleveringen deelt Jet een flinke dosis aan #tipvanjet's zoals we die van haar gewend zijn. Wist je bijvoorbeeld dat kookvocht van het koken van de pasta werkt als binding voor saus door het zetmeel uit de pasta? Nooit weggooien dus!

Vanaf maandag 6 november, elke werkdag om 17.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

ANDY & BEN EAT THE WORLD

'Andy & Ben Eat the World' is een nieuwe, eigentijdse cultuurserie waarin twee beste vrienden de wereld over op zoek naar inspiratie voor gerechten. 'Masterchef Australia' winnaar Andy Allen en beste vriend Ben Milbourne verkennen in dit seizoen de uitgestrekte voedselmekka's van Mexico, Spanje en Portugal. Ga met ze mee op avontuur naar culinaire locaties, beland in gekke situaties en raak geïnspireerd door alles wat deze landen te bieden hebben.

Vanaf 6 november, elke maandagavond na 'Hairy Bikers' op 24Kitchen.

NIEUW

ANDY & BEN EAT AUSTRALIA

Masterchef vrienden Andy & Ben gaan op een foodie-avontuur door Australie. Wat zijn nu echte Australische gerechten en kunnen ze deze op het menu zetten van hun eigen restaurant? Met in de hoofdrol de Australische eetcultuur gaan ze op zoek naar lokale producten en helpen ze de locals met het vangen, vissen, kweken en vinden van de ingrediënten die ze nodig hebben voor het gerecht dat ze gaan maken.

Vanaf 20 november, elke maandagavond na 'Hairy Bikers' op 24Kitchen.

NIEUW

FAR FLUNG WITH GARY MEHIGAN

Gary Mehigan maakt een culinaire roadtrip door Azië, van de specerijenmarkten van Delhi tot een Kim Chi-les in Zuid-Korea. Hij ontmoet koks, chef-koks en kraamhouders in keukens en op markten, eet voedsel dat hij nog nooit eerder heeft gezien, leert nieuwe vaardigheden – probeert zelfs zijn eigen rijsttaco-kraam in Ho Chi Minh-stad te runnen – en neemt dan wat hij heeft geleerd mee naar huis. Daar maakt hij een heerlijk gerecht geïnspireerd op zijn reizen.

Vanaf 27 november, elke maandag om 19.00 uur op 24Kitchen.