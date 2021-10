Veel kookplezier in november op 24Kitchen

Miljuschka neemt je in dit nieuwe seizoen weer mee op reis door de bakwereld. Ze maakt de lekkerste gerechten en natuurlijk mag haar befaamde cheesecake niet ontbreken. Tijdens het programma laat ze zien hoe gemakkelijk vanuit één deegsoort meerdere creaties ontstaan.

Miljuschka laat op haar rauwe en humoristische manier zien hoe ze de lekkerste dingen bakt!

Vanaf 1 t/m 26 november, elke werkdag om 15.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW PROGRAMMA

RUDOLPH'S WINTERKLASSIEKERS



Welke gerechten behoren tot de echte klassiekers in de winter? Rudolph gaat met deze klassiekers aan de slag en laat je zien hoe je ze thuis zelf kunt maken. En met kerstmis in aantocht, zal hij ook enkele kerstklassiekers maken.

Vanaf 29 november, elke werkdag om 15.00 uur, met een herhaling om 18.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW PROGRAMMA

HAIRY BIKERS GO NORTH

De Hairy Bikers hebben de wereld rondgereisd op zoek naar lekker eten. Nu beginnen ze aan een epische reis naar de mooiste delen van Noord-Engeland. Terwijl ze door Derbyshire, Lancashire, South Yorkshire en verder reizen, proeven Si en Dave de cultuur in de keuken en ontmoeten ze de lokale bevolking om meer te weten te komen over het leven in deze steeds veranderende regio. Deze serie is een liefdesbrief aan Noord-Engeland en volgt de Hairy Bikers terwijl ze hun koffers pakken en op culinair avontuur dicht bij huis vertrekken.

Vanaf 12 november t/m 31 december, elke vrijdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW PROGRAMMA

JAMIE OLIVER: TOGETHER



In deze heerlijke serie brengt Jamie ons samen met zijn stapsgewijze recepten voor het maken van overheerlijke gerechten, zodat we de gemiste momenten kunnen vieren en nieuwe herinneringen kunnen creëren met onze dierbaren.

Vanaf 28 november t/m 23 december, elke donderdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW PROGRAMMA

DONAL'S SUPER FOOD IN MINUTES



In 'Donal's Super Food In Minutes' krijg je recepten, tips en keukenhacks die drukke gezinnen zullen voorzien van echt snel voedsel met een voedingswaarde en een grote wereldsmaak. Van 'Super Suppers' uit één pan en 'Super Food' variaties van afhaalklassiekers, creëert Donal uitzonderlijke dagelijkse gezonde maaltijden gemaakt met ingrediënten die goed voor je zijn. Met slechts tien ingrediënten of minder, gemaakt in een eenvoudige keuken en een kooktijd van 30 minuten of minder, maak je met een minimale inspanning een super lekker gerecht.

Vanaf 15 t/m 26 november, elke werkdag om 18.30 uur op 24Kitchen.

NIEUWE AFLEVERINGEN

AINSLEY'S MEDITERRANEAN COOKBOOK



Ainsley Harriott begint aan een reis over de Middellandse Zee op een 44ft catamaran en bereidt onderweg een verscheidenheid aan heerlijke gerechten. Naast recepten zijn er ook tal van prachtige locaties uit de hele Middellandse Zee, zoals Marrakech, Zuid-Spanje, Grenada en Jordanië, waarbij Ainsley alle lokale delicatessen proeft!

Vanaf 27 september t/m 26 november, elke maandag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUWE AFLEVERINGEN

OPEN KEUKEN MET SANDRA BEKKARI



In 'Open Keuken met Sandra Bekkari' deelt Sandra haar gezonde leefwijze en gemakkelijke gerechten met de kijker. Hoewel Sandra geen geschoolde chef is, heeft ze enorm veel passie voor koken én meer dan 20 jaar ervaring als gezondheidscoach. In haar 'Open Keuken' zal ze vooral gerechten klaarmaken waarvoor je niet veel tijd nodig hebt, die gemakkelijk te bereiden zijn en vooral ook lekker en gezond zijn.

Elke werkdag een nieuwe aflevering om 16.45 uur op 24Kitchen.

NIEUWE AFLEVERINGEN

MIJN KEUKEN MIJN RESTAURANT



Onder de strenge blik van sterrenchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin wagen enkele duo's zich aan het grootste avontuur van hun leven: het openen van hun eigen pop-uprestaurant! Het beste restaurant wint op het einde van de rit 50.000 euro.

Elke dinsdag een nieuwe aflevering om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUWE AFLEVERINGEN

KARENA & KASEY'S FOREIGN FLAVOURS S2



Karena en Kasey zijn de jongste winnaars ooit van 'MasterChef' en ze veroveren de wereld bord voor bord. In deze spannende serie beginnen Kasey en Karena, die nauwelijks in hun eigen land hebben gereisd, laat staan in de rest van de wereld, aan een epische 10-stops tour rond de wereld. Vanuit bestemmingen in Azië, Europa, de Stille Oceaan en Amerika krijgen de zussen een nieuw inzicht in inheemse culturen en keukens en worden ze uitgedaagd om hun unieke keukenstijl naar verschillende culturen te brengen.

Elke dinsdag een nieuwe aflevering om 22.00 uur op 24Kitchen.