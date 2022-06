Vanaf zondag terug bij MAX: 'Klassiekers met Kleinsma'

Simone Kleinsma keert terug met een nieuw seizoen 'Klassiekers met Kleinsma'. Na een succesvolle eerste serie staan ook dit seizoen de parels uit de Nederlandse muziekgeschiedenis centraal.

Elke week ontvangt Simone een collega uit haar vakgebied en samen bespreken ze de mooiste nummers uit de grote liedjesschatkist die Nederland rijk is. Dit seizoen schuiven Van der Laan & Woe, Youp van 't Hek, Edsilia Rombley, Lenny Kuhr, Yentl en de Boer en Gerard Cox aan.

In een sfeervolle setting praat Simone Kleinsma met haar gasten over fragmenten uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Klassiekers met Kleinsma werpt een persoonlijke, humoristische en eigentijdse blik op de nummers die tot ons cultureel erfgoed behoren en die we niet mogen vergeten. Wat maakt liedjes zo mooi, goed of ontroerend en waarom weten ze te raken? Mooie archiefbeelden worden op speelse wijze uit- en afgewisseld. Anekdotes over nummers, schrijvers en uitvoerders mogen daarbij niet ontbreken. In 'Klassiekers met Kleinsma' worden verschillende klassiekers grondig afgestoft en een aantal wordt, in een nieuwe uitvoering, ten gehore gebracht met behulp van een band onder leiding van Bernd van den Bos.

Aflevering 1

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 'Klassiekers met Kleinsma' laten cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe hun keuzes horen uit het rijke archief van de Nederlandse muziek. Vanaf het moment dat hun muzikale wegen kruisten, spatte de magie ervan af. Door wie zijn ze geïnspireerd, door welke liedjes worden ze geraakt en wat maakt een lied zo goed? Niels en Jeroen vertellen het Simone in een uitgebreid, intiem gesprek. De aflevering wordt afgetrapt met één van de grootste hits van Gordon; samen met Simone brengen de heren Never Nooit Meer ten gehore. Grote voorbeelden van Niels en Jeroen, ook op jonge leeftijd, blijken onder anderen Harrie Jekkers en Jacques Brel te zijn. Wat maakt ze zo bijzonder? Ook namen als Maarten van Roozendaal, Acda en De Munnik, De Jeugd van Tegenwoordig en Froukje komen in deze aflevering aan bod. Hebben Niels en Jeroen verschillende muzieksmaken en kunnen ze omgaan met kritiek van elkaar? Er wordt uiteraard nog meer gezongen. Het cabaretduo brengt Kom Je Bij Me? van Peter van Rooijen ten gehore. En het gesprek wordt door Simone afgesloten met het nummer Alweer van Droog Brood.

'Klassiekers met Kleinsma', vanaf zondag 19 juni om 21.55 uur bij Omroep MAX op NPO 1.