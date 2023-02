Vanaf zondag een nieuwe reeks 'Het Echte Leven in de Dierentuin'

Het is een vruchtbaar seizoen: zo doen papegaaiduikerkuiken Fie, babygorilla Ajabu en het pasgeboren bizonkalfje Carolien hun intrede in de dierentuin. In de eerste aflevering leggen de verborgen camera's vast hoe deze jonge dieren het leven vol verrassingen en gevaren ontdekken.

Ondertussen komen de aangespoelde zeepaardjes op kracht in de dierentuin en maken ze zich op voor een spannende reis terug naar zee. En er is heugelijk nieuws bij de rode panda’s. Oftewel, 'Het Echte Leven in de Dierentuin' is terug!

Aflevering 1

De ouders van het pasgeboren papegaaiduikerkuiken Fie kunnen niet meer voor haar zorgen. Fie krijgt daarom twee adoptieouders, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Weten zij eigenlijk wel hoe ze voor zo’n kleintje moeten zorgen? In het gorillaverblijf is kleine Ajabu geboren en dat wekt veel nieuwsgierigheid op binnen de familie. Twee pubers in het verblijf willen maar al te graag met Ajabu spelen, tot grote zorg van zijn moeder. Weet zij hem uit handen te houden van dit ravottende duo? En de bizonfamilie verwelkomt de pasgeboren Carolien, maar een uur na de geboorte staat het kalfje nog niet op eigen benen, wat de familie zorgen baart. Lukt het Carolien om op eigen kracht in de benen te komen?

'Het Echte Leven in de Dierentuin'

Het leven van de dieren wordt dag en nacht vastgelegd met verborgen en vaste camera's, dichterbij dan je als bezoeker ooit komt. Gepassioneerde verzorgers vertellen wat hierachter schuilgaat: werken aan soortbehoud, natuurbescherming en wetenschappelijk onderzoek. Hartverwarmende avonturen met soms bikkelharde strijd maar ook opbloeiende relaties en nieuw leven. 'Het Echte Leven in de Dierentuin' is een coproductie van NTR en I Care Producties.

'Het Echte Leven in de Dierentuin', vanaf 26 februari iedere zondag om 21.35 uur bij de NTR op NPO 1.