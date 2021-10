Vanaf zaterdag een nieuw seizoen van 'MAX Maakt Mogelijk'

Zaterdag 23 oktober om 18.45 uur op NPO 2 gaat het nieuwe seizoen van 'MAX Maakt Mogelijk' van start, het programma dat leefomstandigheden van ouderen verbetert en wensen vervult. In het nieuwe seizoen is er onder meer aandacht voor ouderen in Oeganda, Roemenië en natuurlijk Nederland. De presentatie is, zoals vertrouwd, in handen van Jan Slagter.

'MAX Maakt Mogelijk' zet zich in voor ouderen in binnen- en buitenland. Ook tijdens de coronapandemie gaat de hulp aan ouderen in Oost-Europa, Azië en Afrika onverminderd door. In het nieuwe seizoen bezoekt Jan Slagter onder andere Moldavië en keren we terug naar Oeganda en Roemenië. En uiteraard is er ook veel aandacht voor ouderen in Nederland.



Aflevering 1

Ondanks de jarenlange hulp aan ouderen in Moldavië, leven er nog steeds veel mensen in diepe armoede en krotten. Maar helpen, helpt! Dat bewijzen de ouderen die dankzij donateurs in een opgeknapt huisje wonen. Ze hebben geen zorgen meer over een ijskoud huis, bevriezing van ledematen in de nacht en een kachel die zoveel rook uitstoot, dat het huisje zwart geblakerd is. Jan Slagter bezoekt Galina in haar gerenoveerde huisje. Voor het eerst in jaren gaat zij zonder zorgen de winter tegemoet.

Ook gaat Jan langs bij een verzorgingshuis in Werkendam, waar 75 bewoners wonen met een somatische en/of psycho-geriatrische zorgvraag. Hoewel er behoorlijk veel eigen grond rondom het gebouw te vinden is, is er geen veilige afgesloten tuin voor de bewoners. Tijdens de coronacrisis werd de noodzaak van een tuin nog dringender. Vrijwilliger Hendri start daarom, samen met zorgmanager Karin, het plan voor een dementievriendelijke tuin. De hele gemeenschap draagt een steentje bij; buurtbewoners, bedrijven en vrijwilligers. 'MAX Maakt Mogelijk' neemt het oneindige pad dat door de tuin loopt voor haar rekening.

'MAX Maakt Mogelijk', vanaf zaterdag 23 oktober om 18.45 uur op NPO 2.