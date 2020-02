Vanaf donderdag 'Danny op straat' nieuw bij de NTR

In 'Danny op Straat' doet Danny Ghosen op journalistieke wijze verslag van problemen en spanningen in Nederland op plekken of bij groepen die doorgaans moeilijk toegankelijk zijn.

Hij trapt af met een verhaal over de 20 jarige Bilal die afgelopen december door een steekpartij om het leven kwam. Zijn familie linkt zijn dood aan ‘drillrap’, een rapsoort met duistere en gewelddadige teksten die steeds vaker in verband wordt gebracht met dodelijke steekpartijen.

Op zaterdag 21 december wordt Bilal Aydin in Den Haag op straat neergestoken. Hij overlijdt aan zijn verwondingen. Danny spreekt met familieleden van de Bilal, die wijzen naar een drillrapgroep uit de buurt en fel uithalen naar de gewelddadige drillrapcultuur. Danny spreekt hierover met drillrappers zelf en is erbij als ze een nieuwe video opnemen.

In volgende afleveringen duikt Danny wederom in werelden die we niet zo goed kennen, maar die wel een link hebben met de actualiteit. Zo gaat hij mee met een Turkse trouwstoet, gaat boodschappen doen met werkende armen en bezoekt een wijk die wordt geteisterd door drugshandel. Ook verdiept hij zich in het hedendaags activisme van boeren, klimaatstrijders, ultra-orthodoxe christenen, die felle tegenstanders van abortus zijn en social justice warriors, die strijden tegen racisme.

'Danny op Straat' is een serie die op zoek gaat naar de rafelranden en subculturen van ons land. Danny investeert in de betrokkenen, treedt mensen met een open vizier tegemoet en deinst niet terug als het bedreigend wordt. Zo weet hij bloot te leggen wat de problemen zijn en waar deze vandaan komen. Het resultaat is een reeks indringende en spraakmakende verslagen van werelden, die veelal gesloten of onbekend blijven voor het grote publiek.

'Danny op Straat' bestaat uit 15 afleveringen van 10 minuten, die vanaf 6 februari iedere donderdag worden uitgezonden rond 21.10 uur op NPO 2.