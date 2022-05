Van Der Laan en Woe zijn terug met 'Even Tot Hier'

Het zevende seizoen van 'Even Tot Hier' gaat van start! Niels van der Laan en Jeroen Woe zijn er weer klaar voor om iedere zaterdagavond de week op hoog tempo met muziek en satire te bespreken. Dit seizoen écht met livepubliek.

Verder blijft alles hetzelfde; de muzikale gast, scherpe grappen, een simpel liedje over een best wel ingewikkeld onderwerp, alles is weer terug bij het oude. Nou ja, bijna alles dan: 'Even Tot Hier' start op 15 mei, eenmalig op zondag en is daarna iedere zaterdag om 21.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.

'Even Tot Hier' wordt gemaakt door Niels van der Laan en Jeroen Woe, samen met schrijvers Hans Riemens (eindredactie), Peter Capel, Peter Heerschop, Emilio Guzman, Owen Schumacher, Armèn Hakhverdian, Mark Reijmers en Cindy Pieterse.

'Even Tot Hier' is een coproductie van BNNVARA en MediaLane.