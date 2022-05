Unieke documentaire over verzetsvrouw Selma van de Perre bij MAX

Op dinsdag 3 mei is de documentaire 'Selma's Oorlog' te zien om 20.30 uur bij MAX op NPO 2. Presentator Philip Freriks gaat samen met verzetsvrouw Selma van de Perre (99) terug naar haar plekken van herinnering.

Ruim 75 jaar na de bevrijding heeft Selma, inmiddels bijna 100 jaar oud, nog steeds een duidelijke missie; blijven vertellen over de gruwelen die ze heeft meegemaakt, zodat dit nooit meer zal gebeuren.

Het duurt lang voordat Selma van de Perre kan vertellen wat haar is overkomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De inmiddels 99-jarige Joodse verzetsvrouw wordt onder een valse identiteit opgepakt in de zomer van 1944, en belandt uiteindelijk in concentratiekamp Ravensbrück. Haar ware identiteit wordt nooit ontdekt en zo overleeft ze de oorlog

Ruim 75 jaar later gaat Selma, samen met Philip Freriks, terug naar de plekken van geluk en bittere herinnering. Daar vertelt ze haar oorlogsverhaal. Zoals in Amsterdam, waar Selma opgroeit, en Utrecht, waarvandaan ze tijdens de oorlog als koerierster pakjes rondbrengt door heel Nederland en zelfs tot in het buitenland. In Kamp Vught vertelt ze over haar werk in de gasmaskerfabriek en over de treinreis in een veewagon naar concentratiekamp Ravensbrück, waar ze onder barre omstandigheden heeft weten te overleven.

Onder haar schuilnaam Marga van der Kuit, lijkt het erop dat Selma tijdens de oorlog steeds de juiste keuzes heeft gemaakt. Zelf vindt ze dat ze geluk heeft gehad. Ze heeft naar eigen zeggen de oorlog overleefd, aangezien ze tot ver na de bevrijding in haar rol van Marga van der Kuit is gebleven.

Na de oorlog nam ze zich voor nooit meer over het kamp te spreken en het leven weer op te bouwen in Londen. Ze verloor in de Tweede Wereldoorlog haar ouders, haar zusje en talloze andere geliefden. Nu, ruim 75 jaar later, vindt ze het juist heel erg belangrijk om haar verhaal te delen. Selma maakt zich grote zorgen, ook met het oog op de actualiteit. Hoe heeft dit alles ooit kunnen gebeuren, hoe zijn mensen hiertoe in staat en zal dit ooit veranderen?

'Selma's Oorlog', dinsdag 3 mei om 20.30 uur bij MAX op NPO 2.