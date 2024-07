Unieke beelden van de Surinaamse geschiedenis in de '2DOC: Moeder Suriname'

De geschiedenis van Suriname zoals we die nog nooit gezien hebben. Met behulp van uniek ingekleurd archiefmateriaal – zoals beelden van Paramaribo uit 1915! - vertelt regisseur Tessa Leuwsha het verhaal van een Surinaamse wasvrouw, gebaseerd op het leven van haar grootmoeder Fansi.

Geboren in 1905 was zij getuige hoe het land zich ontwikkelde van slavernij tot zelfstandigheid. Een film die een belangrijke aanvulling is op de Nederlandse koloniale geschiedschrijving.

Fansi is het ongewenste kind van een witte moeder en zwarte vader. Al op jonge leeftijd wordt ze weggegeven als ‘kweekje’, en groeit op als een huishulpje in een leeglopend dorp tussen de voormalige plantages in het westen van Suriname. Ze krijgt al jong kinderen, maar de vader verlaat haar wanneer hij op zoek naar werk wegtrekt uit het dorp. Fansi besluit ook op zoek te gaan naar haar eigen geluk. Ze vertrekt naar de drukke hoofdstad Paramaribo om daar, in haar eentje, een toekomst voor haar en haar kinderen op te bouwen.

De oversteek

Als alleenstaande moeder belandt Fansi op één van de drukke achtererven van de koloniale hoofdstad, waar zij met binnenpretjes en goede moed het leven te lijf gaat. Wanneer haar kinderen vóór de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 naar Nederland verhuizen, op zoek naar een betere toekomst, besluit ze aanvankelijk achter te blijven in haar moederland. Pas op hoge leeftijd waagt Fansi zelf de oversteek naar Nederland. Hoewel dat land haar vreemd is, vindt ze er een plek waar ze in verbinding is met haar thuisland, haar spirituele wortels en met zichzelf.

Een unieke productie

Fansi’s leven voltrekt zich tegen de achtergrond van Suriname, een land dat zich ontworstelt uit slavernij en kiest voor zelfstandigheid. Tessa Leuwsha baseerde de film op haar eigen boek Fansi’s Stilte en maakte gebruik van nog niet eerder vertoond archiefmateriaal. Zangeres Denise Jannah brengt de stem van Fansi tot leven en vertolkt in poëzie en zang het geluid van een onafhankelijke vrouw die zich in het centrum van de geschiedenis bevond.

'Moeder Suriname' is een coproductie van de NTR en Pieter van Huystee Film.

'Moeder Suriname' is op donderdag 4 juli om 22.20 uur te zien bij de NTR op NPO 2.