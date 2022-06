Uniek oud filmmateriaal in 'Nederland op Film' bij MAX

Zaterdag 11 juni start een nieuw seizoen van 'Nederland op Film'; een programma gemaakt over en vooral dr Nederland. Een unieke documentaireserie gemaakt met duizenden uren filmmateriaal van Nederlanders uit het gehele land. De presentatie is wederom in handen van Wim Danils.

'Nederland op Film' is een serie die niet alleen gaat over Nederland en hoe dat veranderde, de serie is ook gemaakt dóór Nederland. Makers en mensen die te zien zijn op de films komen aan het woord. Elke aflevering heeft een ander thema. Bij elkaar vormt de serie een bijzonder geschiedkundig document over het ‘gewone’ leven van onszelf, onze ouders en grootouders.

Aflevering 1: Uit het Keurslijf

Deze aflevering met het thema Uit het Keurslijf, gaat over hoe de plek van Nederlandse vrouwen in de samenleving in een eeuw tijd compleet verandert. Als er iets spectaculair verandert tijdens het tijdperk van de amateurfilm, dan is het de plek die Nederlandse vrouwen innemen in het dagelijks leven. Op de vele uren amateurfilm die gewone Nederlanders maken, is dat glashelder terug te zien. Vrouwen die geboren worden in de beginjaren van de filmcamera mogen niet stemmen. Ze worden geacht te trouwen, kinderen te krijgen en zich aan het huishouden te wijden. Een broek aantrekken is uit den boze. Er wordt wel gewerkt door vrouwen, als dienstmeid, juf of verpleegster, maar tot hun trouwdag. Dan volgt automatisch ontslag. Meisjes krijgen poppen en speelgoedservies als cadeau, terwijl jongens met bouwdozen, blokken en autootjes op een werkend leven worden voorbereid. Tot 1956 mogen gehuwde vrouwen geen bankrekening openen of zelfs maar op reis zonder toestemming van hun man. Pas diep in de jaren 60 komt er een kentering in dat beeld. Nederlandse vrouwen durven steeds meer ruimte voor zichzelf op te eisen. Ze beginnen op alle terreinen aan een inhaalslag, die tot op de dag van vandaag gaande is. En dat allemaal vastgelegd door gewone Nederlanders met een filmcamera.

'Nederland op Film' wordt geproduceerd door MediaLane.

'Nederland op Film', vanaf zaterdag 11 juni om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.