Uniek beeld van de Japanse kampen in Indonesië in de 2DOC: 'Als ik mijn ogen sluit'

Uniek beeld van de Japanse kampen in IndonesiŽ in de 2DOC: 'Als ik mijn ogen sluit'

Wat hebben de vrouwen die als meisjes in de Japanse kampen in voormalig Nederlands-IndiŽ zaten meegemaakt? Velen spraken er helemaal niet over, sinds er vlak na de oorlog in Nederland geen ruimte voor hun leed bleek, maar de beelden staan op hun netvlies gebrand en de herinneringen zijn nog altijd levendig.