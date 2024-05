Uitreiking Libris Literatuur Prijs live bij 'Nieuwsuur'

Maandagavond 13 mei doet 'Nieuwsuur' (NOS/NTR) live verslag van de bekendmaking van de winnaar van de Libris Literatuur Prijs 2024. In cultuurhuis Felix Meritis te Amsterdam maakt juryvoorzitter Kim Putters, in het dagelijks leven voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, bekend wie van de zes genomineerden er vandoor gaat met de eer en de 50.000 euro prijzengeld. Het is de 31e keer dat de Libris Literatuur Prijs wordt uitgereikt.

De zes genomineerden komen in 'Nieuwsuur' aan het woord in een aantal reportages. Daarna volgt de bekendmaking van de winnaar. Nieuwsuur-presentator Jeroen Wollaars is ter plekke en zal de winnaar live op het podium interviewen.



De genomineerden van 2024:



Cobi van Baars – De onbedoelden

Sacha Bronwasser – Luister

Rob van Essen – Ik kom hier nog op terug

Esther Gerritsen – Gebied 19

Frank Nellen – De onzichtbaren

Maud Vanhauwaert – Tosca



Vorig jaar won Anjet Daanje de Libris Literatuur Prijs voor Het lied van ooievaar en dromedaris.



'Nieuwsuur', maandag 13 mei 2024 om 21.30 uur op NPO 2