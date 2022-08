'Uitmarkt 2022: De Opening' live uitgezonden bij de NTR op NPO 2

Op zaterdag 27 augustus viert de NTR samen met de Uitmarkt traditiegetrouw dé opening van het nieuwe culturele seizoen! Eric Corton presenteert – vanaf het Museumplein in Amsterdam – het openingsprogramma 'Uitmarkt 2022: De Opening'.

Een uur lang komen de beste nieuwe , oude bekende, verrassende jonge, en steengoede gerenommeerde artiesten langs.

Een greep uit het programma: De Nijmeegse rockband De Staat viert al jaren een zegetocht. Zij zetten hun tanden in deze editie door het culturele seizoen zowel te openen áls te sluiten! Cabaretier & filosoof Tim Fransen (genomineerd voor de Poelifinario 2022) houdt een mini conference over de stand van het land. De ster van de Palestijnse zangeres Nai Barghouti is rijzende in Nederland. Zij zingt een betoverend mooi lied van wereldster Fairuz. Zanger Thijs Boontjes zorgt voor een beetje liefde. Dansers van Oxygen uit Maastricht laten hun dans-skills zien. De Vlaamse zanger Raymond van het Groenewoud viert op de podia zijn 70ste verjaardag, en maakt indruk met zijn lied “Wat een fijne dag”. Prachtige soul van Ivan Peroti. Het Nederlands Kamerkoor presenteert een audiovisueel spektakel waarin de schilderkunst van Vincent van Gogh tot leven komt. Thomas Azier is een authentieke muzikale globetrotter, hij komt zijn nieuwe single spelen. Michelle David & The True-tones bouwen een feestje met hun nieuwe sound. En nog meer moois! Dit allemaal onder begeleiding van de meest swingende bigband van Nederland: New Cool Collective. (Programmering o.v.b.)

Over Uitmarkt

De Uitmarkt markeert al 45 jaar de nationale opening van het culturele seizoen. Het biedt een laagdrempelig en inspirerend platform voor iedereen die kennis wil maken met wat het nieuwe seizoen te bieden heeft. Al sinds 2006 werken de NTR en de Uitmarkt samen om de opening van het culturele seizoen te vieren; zo ook dit jaar.

'Uitmarkt 2022: De Opening', zaterdag 27 augustus om 22.10 uur bij de NTR op NPO 2.