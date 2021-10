'Typisch' meert aan in het Friese Lemmer: een historisch dorp vol verhalen

Dit seizoen meert 'Typisch' aan in Lemmer. Dit dorp aan het IJsselmeer ligt aan de rand van Friesland en geeft via sluis en bruggen toegang tot de Friese meren. In de zomermaanden verandert dit rustige dorp in een drukke watersportplaats vol toeristen.

De mannen die elkaar treffen op praatplek 'Onder de hoek' spreken Lemsters, een taal die volgens hen niet verloren mag gaan.

Marten (71), een geboren Lemster woont samen met zijn vrouw Tinemarie (64) aan het doorgaande water 't Dok in Lemmer. Na een leven gewerkt te hebben bij een visverwerkend bedrijf, geniet hij nu van zijn pensioen en zijn kleindochters Rixt en Fardou. Samen brengen ze veel tijd door op de Lemsteraak van Marten. Ondanks dat Marten met pensioen is zit hij niet stil. Zo is hij vrijwilliger bij de plaatselijke kringloop en samen met Tinemarie is hij actief in de gezamenlijke buurttuin, de Pietertûn.

Judy (53) kwam zo'n zes jaar geleden tijdens het afleveren van een kerstpakket in contact met vluchtelingen uit het naburige asielzoekerscentrum in Balk. De keren daarop namen Judy en haar man Erik (57) boeken mee uit de bibliotheek en begonnen op een picknickbankje met het geven van Nederlandse les. Al gauw kwamen de vluchtelingenfamilies ook bij Judy en haar gezin thuis. De 30-jarige Hashmat was hier een van. Hashmat komt uit Afghanistan en is zonder zijn familie naar Nederland gekomen. Hij beschouwt Judy inmiddels als zijn Nederlandse pleegmoeder. Hij heeft een eigen slaapkamer op haar zolder en bezoekt samen met Judy de baptistenkerk in Lemmer, waar Hashmat zich ook heeft laten dopen.

Suzette van der Pol (20) is elke dag tussen de paarden te vinden, maar haar grote passie ligt bij het meedoen aan missverkiezingen. Vorig jaar werd ze Miss Intercontinental Friesland. Suzette wil haar bekendheid gebruiken om jongeren bewust te maken van het gebrek aan een jonge stem in de politiek. Dit jaar is ze op weg naar de nieuw te veroveren titel: Miss Intercontinental Nederland. Lukt het haar om met deze titel naar huis te gaan?

Tony (70) is de trotse eigenaar van het 'Indian Motorcycle Museum'. Van jongs af aan is hij gek van motoren, en pas bij de aanschaf van een Indian motor, was hij echt verkocht. Tony heeft van zijn passie zijn werk gemaakt. Zo is hij dagelijks bezig met het restaureren van Indian motoren. Verder heeft Tony zijn eigen museum, gelegen op het industrieterrein van Lemmer, vol staan met een verzameling van de prachtigste exemplaren. Hier haalt hij samen met zijn vrouw Hennie (65) alles uit het leven.

