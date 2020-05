'Typisch' is in Nieuw Den Helder, de wijk met meer dan 70 nationaliteiten

Verpleegkundige in opleiding Karolinie, bouwman Cris en elektromonteur Flaviana in BNNVARA-serie 'Typisch Nieuw Den Helder'.

De documentaireserie 'Typisch' speelt zich vanaf dinsdag 12 mei af in de wijk Nieuw Den Helder. Twintig jaar geleden had deze buurt nog een slechte naam, maar Nieuw Den Helder is nu al jaren onder constructie. Hier wordt gesloopt, gerenoveerd en gebouwd. Het is een wijk in een stad pal aan zee, met zo'n 70 nationaliteiten. Tussen de gewone rijtjeshuizen staat de oudste Ganesha Hindoe Tempel van Nederland en even verderop kan men naar de Antilliaanse kerk. In de nieuwe reeks 'Typisch' is te zien hoe alle verschillende mensen in deze wijk met elkaar samenleven.

Vier jaar geleden kwam Karolinie (26) vanuit Sri Lanka naar Den Helder. In haar eigen land was ze ongetwijfeld al als arts aan het werk geweest, nu volgt ze een opleiding tot verpleegkundige. Een moderne jonge vrouw met ambitie die twee culturen combineert. Zo accepteert ze dat haar ouders een geschikte echtgenoot voor haar uitzoeken. De 74-jarige Cris woont al maanden in zijn caravan pal tegenover buurtcentrum 't Wijkhuis. Hij bouwt eigenhandig een Tiny House, het wil alleen nog niet erg opschieten. Tot Cris zijn verbijstering is ook zijn bouwvergunning niet in orde.

De ambitieuze Silvano (21) is stratenmaker en wil graag voorman worden in dit vak. Als puber had hij het moeilijk. Hij werd bedreigd, zijn moeder ontdekte zelfs een mes in zijn tas. Inmiddels heeft hij helemaal zijn draai gevonden. Hij heeft een fijne groep vrienden om zich heen die vaak komen chillen in de schuur achter zijn huis, helemaal als zijn moeder heeft gekookt. Flaviana (48) is geboren op Curaçao en kwam op haar 17e naar Nederland. Na een moeilijke periode als alleenstaande moeder vond ze haar rust en een nieuw gezin in Den Helder. Ze maakte carrière als elektromonteur en onderhoudt nu nachtkijkers voor Defensie.

Vanaf 11 mei is ook de nieuwe 'Typisch'-podcast 'Op zoek naar Armano' te beluisteren. De 19-jarige Armano uit Nieuw Den Helder staat op het kruispunt van zijn leven, hij kan de goede maar ook de slechte kant op gaan. Een jongen in een spagaat tussen de straat en zijn eigen goede bedoelingen.

'Typisch Nieuw Den Helder', van dinsdag 12 mei tot en met maandag 1 juni elke werkdag, op vrijdag na, om 19.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.