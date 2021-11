'Typisch Eijsden': een levendig dorp waar oud en nieuw samenkomen

Het allerlaatste seizoen van 'Typisch' vindt plaats in het pittoreske Eijsden. Een dorp gelegen in het meest zuidelijke puntje van Limburg aan de Maas, met een historische kern en veel nieuwbouw.

Aan de overkant van het water spreken ze Frans. In deze hechte Limburgse gemeenschap wonen zo'n 25.000 mensen, waaronder Harrie, Sabria, Peter & Diana, Jannie en Hannah.

Harrie (67) komt uit Sint Geertruid, maar woont sinds jaren in 't Pieterke. Dit is een instelling voor begeleid wonen in Eijsden. Harrie zijn beperking houdt hem in niets tegen, zo is hij zeer betrokken bij voetbalvereniging VV Eijsden. Hier doet hij elke week vrijwilligerswerk en op zondag coacht hij het vijfde elftal van de voetbalclub.

Sabria (42) vluchtte acht jaar geleden met haar gezin uit Koerdisch Syrië en kwam uiteindelijk terecht in Eijsden. Ze was in Syrië universitair docent Engels. Na lang zoeken naar een baan, is Sabria nu werkzaam als klassen assistent op de AZC-basisschool. Hier heeft ze nauw contact met de kinderen die net in Nederland zijn. Sabria spreekt Koerdisch, Arabisch, Turks, Nederlands en Engels. Hierdoor kan ze met de kinderen praten in hun eigen taal. Sabria heeft een echte talenknobbel, zo geeft ze nu naast haar dagelijkse werk ook Nederlandse les.

Peter (60) en Diana (45) vonden de liefde met elkaar. Kort daarna bleek Peter ALS te hebben, een progressieve spierziekte waardoor hij steeds minder zelf kan. Inmiddels is hij, op zijn hoofd en handen na, verlamd. Peter heeft veel zorg nodig en die geeft Diana hem. Het leven wordt praktisch steeds ingewikkelder, maar de liefde blijft.

Jannie (58) is groot fan van wielrenner Tom Dumoulin. Zijn café in Eijsden staat helemaal in het teken van deze tweevoudig wereldkampioen. Jannies liefde voor de sport komt niet alleen naar voren in zijn café, gedurende het jaar reist hij Tom achterna om bij de wedstrijden te kunnen zijn. Ondanks dat er iedere week wordt gekiend in het café van Jannie, is het rondkomen vanwege de coronacrisis lastig. Om wat bij te verdienen bezorgt Jannie de ochtendkrant en werkt hij bij de Koninklijke Harmonie Sainte Cécile.

Hannah (7) woont met haar ouders en broertjes in de oude kern van Eijsden. Haar moeder Floor is theatervormgever en kunstdocent aan een middelbare school. Haar vader Sander geeft les aan het Conservatorium en de Toneelacademie. Hannah start net bij de 'blauwe' harmonie, de Koninklijke Oude Harmonie in het dorp en begint daar op de blokfluit. Bij de muzieklerares die in het verleden haar vader ook al lesgaf.

'Typisch Eijsden', vanaf 22 november iedere maandag t/m donderdag om 19.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.