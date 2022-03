Tweede seizoen 'Waar doen ze het van?' vanaf woensdag bij de EO

In het tweede seizoen van het EO-programma 'Waar doen ze het van?' kan de kijker bij vier nieuwe gezinnen meekijken in de portemonnee. Wat gaat erin, wat gaat eruit en waarom? In het programma worden vier zeer verschillende gezinnen gevolgd.

Van het miljonairsgezin Rouw tot bijstandsmoeder Nadia. En van de familie Sheshkalani, die door de coronacrisis hard geraakt is, tot het christelijke gezin De Groot dat maandelijks een flink deel van hun inkomsten aan de kerk geeft. Met de zesdelige serie wil de EO geld, bezit en de verschillen in inkomsten en uitgaven bespreekbaar maken om zo de kijker na te laten denken over hoe hij omgaat met dat wat hij heeft.

Het eerste seizoen van EO's 'Waar doen ze het van?' werd in 2020 uitgezonden en wekelijks door meer dan een miljoen mensen bekeken. In de tweede reeks worden vier nieuwe gezinnen gevolgd die moeten rondkomen van verschillende maandbudgetten. Met de camera op zich gericht bespreken ze inkomsten en uitgaven en geven letterlijk zicht op hun bankrekening. Waar geven ze hun geld aan uit, welke (ethische) keuzes maken ze en hoe is het om arm of rijk te zijn?

Aanzetten tot gesprek

EO-hoofdredacteur Herman Wegter: 'Het boeiende aan ‘Waar doen ze het van?’ is dat je als kijker mee mag gluren in andermans portemonnee. Maar dat kan nooit zonder je af te vragen hoe je zélf omgaat met dat wat je krijgt. Daarmee zet het programma aan tot gesprek met elkaar én met jezelf over geld en bezit. De financiële keuzes die je maakt, zeggen heel veel over wie je bent en wat belangrijk voor je is.'

Deelnemers en hun motivatie

De deelnemers aan ‘Waar doen ze het van?’ zijn zeer uiteenlopende gezinnen. Zo volgt het programma Vasco en Tamara Rouw uit Emmen. Zij kunnen 130.000 euro per maand bijschrijven op hun rekening. Met hun deelname willen ze mensen inspireren en laten zien dat veel geld verdienen niet moeilijk hoeft te zijn.

Nadia Fieggen woont in Hengelo heeft een inkomen van 1660 euro per maand en wil Nederland laten zien dat je met heel weinig geld gelukkig kunt zijn. Ook wil Nadia mensen inspireren op het gebied van duurzaam leven. Zelf woont ze met haar kinderen in een tiny house dat niet is aangesloten op het elektriciteitsnet en de riolering.

Bij Reza en Sahar Sheshkalani uit Alphen aan den Rijn heeft de coronacrisis er stevig ingehakt. Zij hebben een eigen wellnessonderneming, hadden op het dieptepunt 47.000 euro schuld en starten de periode dat ze door de camera’s gevolgd worden met een schuld van 37.000 euro. Hun maandinkomen is zo’n 2500 euro. Zij willen met hun deelname andere mensen laten zien dat je niet bij de pakken neer moet zitten als je grote tegenslagen krijgt in het leven. Ze willen niet in een slachtofferrol kruipen, maar gaan er alles aan doen om hier als gezin uit te komen.

Het Barneveldse echtpaar Linda en Peter de Groot verdienen 5750 euro per maand en geven maandelijks een ruime bijdrage aan de kerk. Ze doen mee om te laten zien hoe ze veel weggeven, maar uiteindelijk meer inkomen genereren. Hun visie is dat je geld verdient om zelf comfortabel te leven, maar dat het ook belangrijk is om een deel af te staan aan mensen die het minder goed hebben.

Portemonneepraat

Naast de tv-serie is er dit tweede seizoen van ‘Waar doen ze het van’ een online serie op NPO Start: ‘Portemonneepraat’. Hier wordt met vier extra gezinnen doorgepraat over financiële thema’s als vaste lasten, auto’s, hobby’s, sparen en woonlasten. Deze serie wordt vanaf 23 maart uitgezonden via eo.nl/waardoenzehetvan en op NPO Start.

‘Waar doen ze het van’ wordt geproduceerd door Skyhigh TV in opdracht van de EO.

‘Waar doen ze het van?’, vanaf woensdag 23 maart om 21.30 uur bij de EO op NPO 1.