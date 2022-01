Tweede seizoen 'Marble Mania' donderdag van start op SBS6

Dé knikkersensatie van 2021 is terug! Het eerste seizoen van de prime time familieshow 'Marble Mania' was niet alleen in Nederland, maar ook internationaal een groot succes. Een tweede seizoen kon dan ook niet uitblijven - dit keer in aanwezigheid van een live, bloedfanatiek studiopubliek.

De show draait uiteraard weer om behendigheid én geluk. De behendigheidsspellen - spellen waarvoor precisie en een vaste hand nodig zijn - zijn gloednieuw, net als een aantal spectaculaire geluksbanen. In elke aflevering strijden drie BN’ers tegen elkaar. In de eerste aflevering zijn dat de Meilandjes. Wie van hen is de meest behendige knikkeraar - en wie heeft het meeste geluk? Wie haalt welk bedrag op voor een goed doel?

De kandidaten krijgen allemaal hun eigen kleur knikkers. Ze spelen in elke ronde eerst een behendigheidsspel waarbij ze meer dan voorheen invloed kunnen uitoefenen op elkaars succes. Hoe behendiger ze zijn, hoe groter hun kansen in de volgende race: de geluksrace. In die race is er iets nieuws: elke kandidaat mag één spelbreker inzetten om zijn tegenstanders dwars te zitten. De knikkeraar die het beste presteert op de geluksbanen, verdient de meeste punten en start met de meeste knikkers in de grote finale. Hier is geld te winnen voor een goed doel. De grote vraag is: wie wint hoeveel?

Winston Gerschtanowitz staat de knikkeraars opnieuw bij en de races worden net als vorig seizoen op onnavolgbare wijze van enthousiast commentaar voorzien door Jack van Gelder. 'Marble Mania': zwaartekracht, geluk, behendigheid en vooral héél veel knikkerspektakel.

De knikkerende teams zijn naast de Meilandjes, OG3NE, het VI-trio René van der Gijp, Wilfred Genee en Johan Derksen, de topsporters Remy Bonjasky, Marit Bouwmeester en Henk Grol, de oud-Olympiërs Marianne Timmer, Nicolien Sauerbreij en Maarten van der Weijden, de darters Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld en Vincent van der Voort, de cabaretiers Roué Verveer, Jandino Asporaat, Jörgen Raymann en de Roelvinkjes: Dries, Dave en Donny.

'Marble Mania' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Productions. Het programma verscheen in Duitsland en Frankrijk al op de buis, in België staat het op de planning voor 2022. Net als Nederland, zendt ook Duitsland een tweede seizoen uit.

'Marble Mania', vanaf 6 januari iedere donderdag om 20.30 uur op SBS6.