Tweede deel van 'Curse of the Chippendales' in 'CRIMEDOCS'

De zaken gaan goed voor de Chippendales als ze met hun sexy lijven en gewaagde dansjes in de mainstream van de showbizz terechtkomen. Ze veroveren New York met een uitverkochte voorstelling en de sterren worden de lievelingen van talkshows, films en een zeer succesvolle tournee.

Hun merchandise levert miljoenen dollars op, en in vele vrouwenslaapkamers hangen kalenders met hun gespierde buiken en armen erop. Maar in het steeds conservatievere Amerika van de jaren tachtig is een morele tegenbeweging op komst. Tegelijk met de bankrekening van de Chippendales zwellen ook de protesten aan, met een duistere machtsstrijd als gevolg.

'CRIMEDOCS: Curse of the Chippendales', vrijdag 5 november om 22.00 uur bij AVROTROS op NPO 3.