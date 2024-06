TV5MONDE in juli in teken van de Olympische Spelen

Reikhalzend wordt er in Frankrijk en de rest van de wereld uitgekeken naar de Olympische Spelen van 2024. Zo ook op TV5MONDE. Een overzicht van de programmering.

Docu: '1924, le Paris des jeux olympiques' (Nederlands ondertiteld)

Woensdag 10 juli om 21.00 uur

Honderd jaar geleden werden de Olympische Spelen in Parijs gehouden. Een evenement in de bijzondere sociale, culturele en politieke context van de naoorlogse periode, met twee afwezigen: Duitsland en Rusland. Terugblik op deze Olympische Spelen waar de 'vliegende Fin' Paavo Nurmi en de Amerikaanse zwemmer Johnny Weissmuller in de prijzen vielen.

Docu: 'Outre-mer, terre des champions' (Nederlands ondertiteld)

Woensdag 24 juli om 21.00 uur

Vijf atleten die de elite van de sport in de Franse overzeese gebieden vertegenwoordigen, proberen zich te kwalificeren voor Parijs 2024. Een jaar lang volgt Aurélie Bambuck, dochter van twee Antilliaanse Olympische pioniers, hun inspanningen. Portretten van Melvyn Richardson (handbal), Vitolio Kavakava (para-atletiek), Kendra Chery (basketbal), Gémima Joseph (atletiek) en Kendrick Jean-Joseph (schermen).

Docu: 'Paris l'éternel' (Nederlands ondertiteld)

Woensdag 24 juli om 22.00 uur

Parijs, de mythische stad die iedereen minstens één keer wil bezoeken, heeft zijn authenticiteit weten te bewaren en lijkt meer op een verzameling dorpjes dan op een grote metropool. Een tocht van de Eiffeltoren naar de Notre-Dame, ontdek zowel emblematische monumenten van de Franse hoofdstad als de levendige boulevards.

Docu: 'Odyssée des jeux olympiques' (Nederlands ondertiteld)

Woensdag 31 juli om 21.00 uur

Sinds de oprichting door Pierre de Coubertin in 1896 streven de Olympische Spelen een idyllisch doel na: mensen dichter bij elkaar brengen en de chaos in de wereld even stilzetten tijdens het Olympisch bestand. Deze verbroedering van de harten is echter meer dan eens in twijfel getrokken..

Tijdloze klassiekers

Cinema: 'Voulez-vous danser avec moi?' (Nederlands ondertiteld)

Donderdag 4 juli om 21.00 uur

Na een ruzie met zijn echtgenote, ontmoet Hervé een verleidelijke vrouw in een nachtclub. Ze nodigt hem bij haar thuis uit. Maar deze one night stand wordt al snel een drama: de jonge vrouw wordt vermoord en Hervé is ineens betrokken bij een moordzaak...

Regie: Michel Boisrond (Frankrijk/Italië, 1959)

Met: Brigitte Bardot

Cinema: 'L'homme de Rio' (Nederlands ondertiteld)

Donderdag 25 juli om 21.00 uur

Onder de ogen van Adrien wordt Agnès, zijn verloofde, ontvoerd. Dit volgt op de verdwijning van de etnoloog en mentor van Agnès, die een bijzonder beeldje uit Brazilië had meegebracht. Adrien achtervolgt de ontvoerders en klimt stiekem aan boord van een vliegtuig naar ... Rio de Janeiro.

Regie: Philippe de Broca (Frankrijk, 1963)

Met: Jean-Paul Belmondo