'TV Monument' met Sanne Wallis de Vries bij Omoep MAX

Zondag 22 mei zendt MAX om 18.10 uur op NPO 1 'TV Monument' uit. In deze aflevering staat cabaretière Sanne Wallis de Vries centraal. Ze spreekt met tv-chroniqueur Han Peekel over haar carrière.

Sanne Wallis de Vries behoort tot de kleine dertig procent vrouwelijke cabaretiers van Nederland. Haar imitaties van bekende politici en prinses Beatrix in 'Kopspijkers' zijn inmiddels legendarisch. Ze vertelt over de vele shows die ze in het theater heeft opgevoerd. Met smaak vertelt ze komische anekdotes opnieuw en opnieuw. Zo bleef Han Peekel het verhaal over haar ontmoeting op de markt met toenmalig koningin Beatrix bij.

In 'TV Monument' bespreekt tv-chroniqueur Han Peekel de carrières van grote televisiepersoonlijkheden zoals cabaretiers, presentatoren en acteurs.

'TV Monument', zondag 22 mei om 18.10 uur bij MAX op NPO 1.