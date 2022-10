'TV Monument' met Linda de Mol bij MAX

In deze aflevering van 'TV Monument' staat de veelzijdige televisiepersoonlijkheid Linda de Mol centraal. Ze spreekt met tv-chroniqueur Han Peekel over haar succesvolle carrière.

Linda de Mol geniet van een veelzijdige en succesvolle carrière. Met het programma 'Love Letters' introduceerde Linda de emo-televisie aan het Nederlandse publiek. In dit 'TV Monument' spreekt ze onder andere over de Duitse versie van 'Love Letters' en hoe het de presentatrice een ware wereldster in Duitsland maakte.

Met haar omvangrijke repertoire heeft de ijverige mol elke mogelijke televisieprijs in Nederland én Duitsland gewonnen. Na het succesvolle trouwprogramma heeft ze haar meest persoonlijke podium, LINDA., opgezet. Linda vertelt Han Peekel over haar passie voor het vak, haar familie en de grote druk van de roem.

In 'TV Monument' bespreekt tv-chroniqueur Han Peekel de carrières van grote televisiepersoonlijkheden zoals cabaretiers, presentatoren en acteurs.

'TV Monument met Linda de Mol', zaterdag 15 oktober om 17.10 uur bij MAX op NPO 1.