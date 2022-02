'TV Monument' met Joop van den Ende bij MAX

Joop van den Ende kan één van de meest belangrijke mensen uit de geschiedenis van de Nederlandse televisie en het Nederlandse theater worden genoemd.

Hij groeide van krantenjongen uit tot miljardair. Hij had een imperium van 24 theaters en zijn televisieprogramma’s werden over de gehele wereld uitgezonden. In februari wordt hij 80 jaar. Hij vertelt over zijn vriendschap met André van Duin, die al 50 jaar duurt. Ook geeft hij toe dat het leven in roem niet altijd over rozen gaat.

'TV Monument: Joop van den Ende', zaterdag 19 februari om 17.10 uur bij Omroep MAX op NPO 1.