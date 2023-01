'TV Monument' met Hans Goedkoop bij MAX

In deze aflevering van 'TV Monument' staat presentator, auteur en historicus Hans Goedkoop centraal. Han Peekel sprak Hans, enkele maanden voor zijn overlijden op 13 december jl., over zijn carrière.

In 2000 werd Hans Goedkoop benaderd door journalist Ad van Liempt, voor de presentatie voor het destijds nieuwe geschiedenisprogramma 'Andere Tijden'. Aanvankelijk wilde Hans hier niets van weten, hij was bezig met een boek en wilde zich daarop richten. Uiteindelijk, na aandringen van Merel de Geus, producent en later ook regisseur van het programma, besluit Hans toch een screentest te doen. Het is dan inmiddels zes weken voor de eerste uitzending van 'Andere Tijden'. Hans wordt de presentator en weet met het programma het stigma van geschiedenis af te stoffen.

Naast 'Andere Tijden' presenteert hij ook het programma 'De Gouden Eeuw', een documentaireserie waarin Hans het ‘gewone’ leven ontdekt tijdens de zestiende en zeventiende eeuw in Nederland.

De Indonesische roots van Hans, zijn opa was een legerofficier in Jakarta in tijden van de dekolonisatie, zorgen ervoor dat hij de geschiedenis in Indonesië wil ontdekken. Dit doet hij in het programma 'De Indische Rekening'.

'TV Monument' met Hans Goedkoop, zaterdag 28 januari om 17.50 uur bij MAX op NPO 1.