'TV Monument' met André van Duin bij MAX

In 'TV Monument' bespreekt tv-chroniqueur Han Peekel bij Omroep MAX de carrières van grote televisiepersoonlijkheden zoals cabaretiers, presentatoren en acteurs.

Op 20 februari wordt André van Duin 75 jaar. Deze Rotterdamse jongen groeide uit tot een groot komiek. Ook is hij de man die tijdens de dodenherdenking op 4 mei een lans brak voor het Homomonument. Hij presenteert mooie programma’s zoals 'Heel Holland Bakt' en 'De Grote Kleine Treinencompetitie'. Samen met Janny van der Heijden laat hij per boot in 'Denkend aan Holland' de schoonheid van Nederland zien. Ook vertelt André van Duin dat zijn moeder moest huilen toen hij vertrok voor een optreden, en ze vervolgens met mokkagebak werd getroost.

'TV Monument: André van Duin', zondag 20 februari om 18.10 uur bij Omroep MAX op NPO 1.