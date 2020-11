'Tussen Kunst en Kitsch' vanuit Spoorwegmuseum Utrecht

Deze uitzending van 'Tussen Kunst en Kitsch' wordt er vanuit het Spoorwegmuseum in Utrecht getaxeerd. Expert Wim Bouwman taxeert een bodhisattva beeld.

Hij vertelt dat dit beeld, een voorstelling van guanyin, gemaakt is in de 15e of 16e eeuw in China. Het is een bodhisattva en is één van de drie heiligen van het Westers Paradijs. Een plek waar je hoopt te komen als je overlijdt, een plaats waar alleen maar vreugde en plezier is en waar je de oceaan van verdriet en ellende bent ontstegen. In de Westerse cultuur kun je het beeld vergelijken met Maria.

Verder taxeert Marcel Brouwer een affiche. Het is een aankondiging voor een optreden van danseres Gertrud Leistikow met daarop een harmonica en draaiorgel.

Verder taxeert Willem Jan Hoogsteder een familieportret van ouders met vier kinderen in een geïdealiseerd park. De schilder heeft kwalitatief heel goed werk geleverd en ook complementaire kleuren als geel/blauw en rood/groen naast elkaar gezet voor versterkend effect. De gezichtsuitdrukkingen zijn ook tot in detail weergegeven, het idyllische tafereel is duidelijk gemaakt door een bekende portretschilder. Willem Jan Hoogsteder is ervan overtuigd dat het is geschilderd door de beroemde Adriaan de Lelie. Hoewel hij in Amsterdam woonde en werkte, was hij ook bekend bij welgestelde kunstliefhebbers in Rotterdam. Hij zou dit doek dus zeker gemaakt kunnen hebben!

