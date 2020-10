'Tussen Kunst en Kitsch' vanuit Rijksmuseum Twenthe Enschede

Deze uitzending van 'Tussen Kunst en Kitsch' wordt er vanuit Rijksmuseum Twenthe Enschede getaxeerd. Emiel Aardewerk taxeert een miniatuur zilveren kroonluchter.

Miniatuur kroonluchters sierden de poppenhuizen van gegoede dames vanaf de 17de eeuw. Een model als deze hing in het groot in koper alleen in kerken. Vanaf de 2de helft van de 17de eeuw kwamen dergelijke lampen kleiner en in het zilver ook in de huishoudens voor. En vanaf dat moment ook in de poppenhuizen.

Verder taxeert expert Marcel Brouwer een klok. Het is een prachtig exemplaar voor de Nederlandse Art Nouveau, 'de Nieuwe Kunst'. Kenmerkend voor de Nederlandse versie is dat de constructie meedoet in de decoratie. De Beurs van Berlage in Amsterdam is een goed voorbeeld van de Nieuwe Kunst.

Fred Kats taxeert een snuifdoos met uurwerk en muziek speelwerk. Dit gouden snuifdoosje was een echt prestige object, om mee te pronken. Men kon er verpulverde tabakpoeder in doen om te snuiven, maar tegelijkertijd kon men er ook de tijd op zien en een muziekje laten horen. Dit soort doosjes waren vaak diplomatieke geschenken - de ontvangers lieten het soms omsmelten om het in geld te kunnen omzetten!

'Tussen Kunst en Kitsch', woensdag 14 september om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.