'Tussen Kunst en Kitsch' vanuit Museum More Gorssel

In deze uitzending van 'Tussen Kunst en Kitsch' wordt er vanuit Museum More Gorssel getaxeerd. Expert Pieter Jorissen taxeert een schilderij waarop een vrouw met een dolk is afgebeeld.

De maker van het schilderij is de Franse Elisabeth Sonrel. Dit schilderij is van de grootouders van de huidige eigenaar geweest. Zijn vader was masseur, wellicht heeft hij dit ooit gekregen voor verrichte diensten.

Verder taxeert Rob Driessen twee zilveren space-kandelaars. De space-age stijl is een stijl die de belangrijkste Nederlandse Industrieel ontwerper Gijs Bakker een periode heeft toegepast op zijn wereldberoemde sieraden die hij met zijn vrouw Elly van Leersum maakte. Maar ook voor Van Kempen & Begeer, waar hij begin jaren 60 werkzaam was, paste hij deze stijl toe op het tafelgoed.

Ook wordt er een theebus getaxeerd door Joseph Estié. Deze theebus is een mooi voorbeeld van ‘Amsterdams Bont’. Het blauw-witte porselein werd in China gemaakt en diep in het ruim van een schip naar Amsterdam vervoerd. Daarvandaan ging het met de potschipper/porseleinvoerder per schip naar Delft, waar de kleurrijke decoratie aangebracht werd.

Als laatste wordt er een zakhorloge door expert Fred Kats getaxeerd. Er staat een prachtige voorstelling op van het belangrijkste moment uit het verhaal van Salomons oordeel. Namelijk het moment waarop Salomon suggereert de baby, die door twee vrouwen geclaimd wordt, doormidden te snijden.

'Tussen Kunst en Kitsch', woensdag 18 maart om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.