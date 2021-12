'Tussen Kunst en Kitsch' vanuit Museum Beelden aan Zee

Expert Jaap Polak taxeert vanuit Museum Beelden aan Zee een aardewerken kom. Het is bijzonder dat aan de binnenkant van deze Iraanse kom een leeuw staat afgebeeld. In de Islam beeldde men namelijk liever geen mensen of dieren af, maar in Perzi was het in de Sjiitische samenleving wel degelijk toegestaan.