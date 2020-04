'Tussen Kunst en Kitsch' vanuit Kunstmuseum Den Haag

In deze uitzending van' Tussen Kunst en Kitsch' wordt er vanuit Kunstmuseum Den Haag getaxeerd. Expert Wim Bouwman taxeert drie Maya bekers.

De bekers werden gebruikt voor het drinken van chocola en dat was alleen voor de hoge adel weggelegd. Op de bekers staan afbeeldingen van goden en rituelen maar ook tekens. De Maya is de enige precolumbiaanse beschaving waarvan bekend is dat ze een volledig ontwikkeld schrift had. Verder valt deze beschaving zeker op door de kunst, architectuur, wiskunde, recycling en astronomie.

Ook taxeert Willem de Winter een portret van Saar de Swart. Zij was beeldhouwster. Ze woonde in Amsterdam, in een door Willem Witsen gekocht huis. Daar zaten ook andere kunstenaars als Breitner. Daardoor werd ze een muze voor veel schilders. Het schilderij is ongesigneerd, maar het is duidelijk gemaakt door Isaac Israels. Dat was de zoon van de populaire schilder Jozef Israels. Zoon Isaac was de topman van de Amsterdamse impressionisten. Het is heel los geschilderd. Hij zocht de zonnige kant van het leven, schilderde in volle vaart met een brede kwast.

Ook taxeert Kitty Laméris een glas waar Karel II op afgebeeld is. Expert Kitty Laméris ziet aan de enorme kinnebak of onderbeet dat dit portret een van de Habsburgers moet zijn. Zij stonden namelijk bekend om hun enorme vooruitstekende onderkaak. Zonder portret zou dit glas niets waard zijn, omdat er naar dit type glas weinig vraag is. Het portret maakt het interessant en waardevol. Karel II is afgebeeld met wapentuig, zoals kanonnen, trommels en pijlen om zijn macht mee aan te duiden.

