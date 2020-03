'Tussen Kunst en Kitsch' vanuit Het Amsterdam Museum

@ AVROTROS/Fotocredits: Michel Schnater 2018

In deze uitzending van 'Tussen Kunst en Kitsch' wordt er vanuit Het Amsterdam Museum getaxeerd. Expert Marcel Brouwer taxeert een beeld van een vrouw die achterstevoren op een stoel zit. Het beeld is gemaakt door Theo Dobbelman.

Hij werkte in het begin vooral in klei en aardewerk, vanaf 1947 begon hij met pottenbakken. Dat was de basis voor de oprichting van de experimentele afdeling van de aardewerkfabriek De Porceleyne Fles. Daar werd vanaf 1956 experimenteel aardewerk gemaakt door verschillende kunstenaars. Jonge meisjes en vrouwenfiguren waren een inspiratiebron voor Dobbelman.

Verder taxeert Joseph Estié deze aflevering een mangelplank. Joseph Estié beaamt direct dat het snijwerk, de kerfsnee, van uitmuntende kwaliteit is. Met een gutsmesje zijn teksten, wapens, de Turkse knoop, initialen, dateringen en afbeeldingen van de was kunstig ingesneden. De plank diende eigenlijk voor het pletten van klein wasgoed, voordat het gestreken werd. Op deze plank staat echter in de teksten te lezen dat men beter kan gaan bidden in plaats van tijd te stoppen in de was. Wie weet vond de planksnijder het toch fijner als de plank niet werd gebruikt, maar aan de muur hing.

Als laatste taxeert Martijn Akkerman een armband van een scarabee en lotus. Martijn Akkerman herkent de armband direct als een werk van Carl Bacher uit Wenen. Deze juwelier was gespecialiseerd in neo-Egyptische sieraden. De ontwerpen van de armbanden zijn veelal gelijk, het verschil zit vooral in de scarabee. De scarabee staat symbool voor de eeuwigheid.

'Tussen Kunst en Kitsch', woensdag 1 april om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.