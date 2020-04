'Tussen Kunst en Kitsch' vanuit diverse musea

In deze uitzending van 'Tussen Kunst en Kitsch' wordt er vanuit diverse musea getaxeerd. Anne Laméris taxeert een glas waar Hansje in de Kelder staat afgebeeld.

Dat is een bekende afbeelding; een zwangere vrouw (moeder) en haar kind (de naakte Amor met vleugels en pijlenkoker) die in de kelder wijn aan het tappen is. Dit glas werd gebruikt om te toasten op de zwangerschap van een vrouw. De titel ‘Hansje’ verwijst naar de veelvoorkomende jongens- en meisjesnaam, maar ook naar de lotsverbondenheid tussen moeder en kind.

Wim Bouwman taxeert een Japanse rolschildering. De schildering stelt een Mandala voor, een ingewikkeld diagram voorstellende verschillende stadia in het boeddhisme. Het hing in tempels of kloosters om te gebruiken bij het mediteren, want het is om te lezen en beleven.

Ook taxeert Fred Kats een klok met een schildpad en een krab. De klok doet Oosters aan, zelfs Japans, maar is tot de grote verbazing van de eigenaar niet uit het Oosten. Expert Fred Kats herkent de hand van de Franse ontwerper Emile Auguste Reiber. Toen Reiber deze klok ontwierp, ca 1870, was hij duidelijk gegrepen door de destijds heersende kunststroming 'het Japonisme'.

'Tussen Kunst en Kitsch', woensdag 22 april om 20.30 uur op NPO 1.