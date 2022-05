'Tussen Kunst en Kitsch' vanuit Bonnefanten museum in Maastricht

Expert Menno Hoencamp taxeert in het Bonnefanten museum in Maastricht een gouden horloge met buitenkasten van haaienhuid, met binnenin prachtig opengewerkte pilaren.

Expert Karl Stimm krijgt een dolk uit de late bronstijd, vroege ijzertijd, in zijn handen. Dit is zo’n 1000 voor Christus. Expert Paul van Rosmalen taxeert een schilderij, gemaakt door Blanche Camus. Zij was een uitgesproken Franse vrouwelijke kunstenaar en een kind van haar tijd, de jaren twintig van de vorige eeuw. Camus wordt gezien als een ‘petit maitre’, een kleine meester.

'Tussen Kunst en Kitsch', woensdag 11 mei om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.