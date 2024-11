'Tussen Kunst en Kitsch' is terug op NPO 1

Vanuit diverse musea in Nederland bespreken Frits Sissing en de experts weer verrassende kitsch en veelzijdige kunst. Een ets voor vijf gulden uit een kringloopwinkel blijkt een mezzotint van Escher te zijn.

Bij een mezzotint wordt er van donker naar licht gewerkt. Met deze techniek kon Escher mooie halftinten realiseren. Volgens Willem de Winter is het een zeldzame vondst van een prachtig werk van Nederlands beroemdste graficus. Ook de glas in lood ramen van maker Jacob van den Bosch zijn zeldzaam. Hoeveel zijn de drie panelen waard? Verder wordt er in Singer Laren een armband van platina met briljanten en diamanten getaxeerd, een bijzondere kijkdoos van papier en een schilderij waarop de ontwikkeling van Amsterdam goed te zien is.

