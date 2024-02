'Tussen Kunst en Kitsch' is in het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid

Suzanne Lambooy bekijkt in het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid twee Delftse vazen. Het is een mysterie hoe de schilders te werk gingen.

Expert Jaap Polak taxeert een Ottomaanse borduurwerk. Martijn Akkerman neemt een broche in de vorm van een wassende maan onder de loep. De halve maan staat symbool voor een nieuw begin en werd vaak met een huwelijk of geboorte cadeau gegeven. En hoeveel is een Nederlands glas met daarop het oudtestamentische verhaal van het Abrahams offer waard? Glazen met Bijbelse voorstellingen zijn zeldzaam op Nederlands glas.

'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 25 februari om 21.20 uur op NPO 1.