'Tussen Kunst en Kitch' is in het Noordbrabants Museum

Expert Rob Driessen taxeert in het Noordbrabants Museum een radiator ornament. Men maakte dure auto's hiermee extra opvallend. Heel beroemd is het radiator ornament van Rolls Royce: the 'spirit of ecstasy', een gevleugelde vrouwenfiguur die voorover buigt tegen de wind in.