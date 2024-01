Torenhoge ambities in MAX-documentaire 'Blind Vertrouwen'

Burgemeester, modeontwerper of topsporter zijn met een visuele beperking, kan dat? Het gaat niet vanzelf, maar het hoeft geen beperking te zijn voor je ambities.

En gebrek aan ambitie hebben de hoofdpersonen van de MAX-documentaire 'Blind Vertrouwen' zeker niet: Ronald Boef wil wereldkampioen golfen voor blinden en slechtzienden worden, ‘blindfluencer’ Tjarda Struik wil veel volgers op social media en op lange termijn zelfs burgemeester worden. Annemarie Nodelijk heeft een tassenlijn en haar doel is om een grote modeshow te organiseren. Gaat het ze lukken?

In Nederland is één op de vijftig mensen blind of slechtziend. We leven in een ultra visuele maatschappij; alles is ingericht op zien. Naar schatting heeft van alle blinden en slechtzienden nog geen dertig procent betaald werk. Het is voor mensen met een visuele beperking lastig om een betaalde baan te vinden. Ronald, Tjarda en Annemarie hebben zelf de touwtjes in handen genomen.

Wereldkampioen, burgemeester en een modeshow

Ronald Boef (47) is blindgeboren. Hij is een succesvolle blinde golfer en leeft als een topsporter. Zijn doel is om goud te halen op het wereldkampioenschap golfen voor blinden en slechtzienden in Zuid-Afrika.

Tjarda Struik (37) is vanaf haar kindertijd door een oogziekte steeds minder gaan zien. Ze ziet nu nog vijf procent. Tjarda is werkzaam als programmamanager bij een fonds voor blinden en slechtzienden en actief in de politiek als raadslid. Haar ambitie op korte termijn: 175.000 volgers scoren als ‘blindfluencer’ op haar op TikTok-account. En op de langere termijn wil ze burgemeester worden.

Annemarie Nodelijk (40) kreeg tijdens haar mode-opleiding een goedaardige hersentumor. Na de operatie raakte Annemaries zicht beschadigd. Met een oog ziet ze zo goed als niets en met het andere oog heeft ze kokerzicht. Annemarie heeft een eigen stichting waarmee ze van alles organiseert voor andere mensen met een visuele beperking. Daarnaast wil ze voor haar eigen tassenlijn een grote modeshow organiseren.

Balanceren

Ronald, Tjarda en Annemarie beschikken over een flinke dosis doorzettingsvermogen en gaan oplossingsgericht te werk. Ze balanceren tussen de regie in eigen handen houden en het accepteren van hulp. Lukt het ze om hun ambities waar te maken?

Jouw idee op TV

De documentaire, naar een idee van Tjarda Struik, is de winnaar van ‘Jouw idee op tv’. Met dit initiatief wilden de NPO en Omroep MAX in 2020 de band tussen de publieke omroep en het publiek versterken door kijkers rechtstreeks bij de programmering te betrekken. Ruim 3.500 ideeën werden ingediend.

'Blind Vertrouwen', donderdag 11 januari om 22.05 uur bij MAX op NPO 2.