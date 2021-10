Topcoureurs Rinus VeeKay en Arie Luyendyk bij Jinek

Donderdag zijn autocoureur Rinus 'VeeKay' van Kalmthout en racelegende Arie Luyendyk te gast bij Eva Jinek. Rinus VeeKay maakt op dit moment internationaal furore als coureur in de IndyCar Series.

In 2020 won hij het Rookie of the Year-klassement en in mei van dit jaar behaalde hij zijn eerste overwinning in de IndyCar. Samen met racelegende Arie Luyendyk - tweevoudig winnaar van de beroemde Indy 500-race - schuift hij aan bij 'Jinek'.

Verder bespreekt Eva het ontslag van Ronald Koeman bij FC Barcelona met sportjournalisten Hélène Hendriks en Jack van Gelder. IC-arts Diederik Gommers en auteur Wilma de Rek schuiven aan over het boek ‘Intens', waarin Gommers terugkijkt op de periode toen hij één van de gezichten werd van de coronabestrijding.

Ook Floor Jansen en Henk Poort zijn vanavond te gast, zij ontmoetten elkaar in 2019 bij het programma 'Beste Zangers', waar zij op weergaloze wijze het nummer 'The Phantom of the Opera’ zongen. Binnenkort staan ze samen in Carré.

De uitzending van Jinek met Rinus ‘VeeKay' van Kalmthout en Arie Luyendyk is donderdag 28 oktober om 22.00 uur te zien bij RTL 4.