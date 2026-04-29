Tom Egbers onderzoekt onbekend oorlogsverhaal in EO-documentaire 'De Brief'

Wat blijft er over van een leven als bijna alle sporen zijn verdwenen? In de EO-documentaire 'De Brief' gaat journalist Tom Egbers op zoek naar het verhaal achter Jetty van Thijn: een jonge Joodse vrouw uit Rotterdam van wie nauwelijks iets bewaard is gebleven.

Op verzoek van theatermaker Ruud de Graaf volgt een zoektocht die begint met één brief en uitgroeit tot een reis door tijd, plaatsen en herinneringen.

In het kantoor van Ruud de Graaf hangt een ingelijste brief uit 1935. Die brief vormt een herinnering aan Jetty van Thijn, de hartsvriendin van zijn moeder. Hoewel Ruuds moeder haar hele leven over Jetty bleef spreken, is er vrijwel niets tastbaars van haar overgebleven. Geen foto, geen gezicht, geen verhaal dat compleet is.

Intensieve zoektocht

Wat volgt, is een intensieve zoektocht langs archieven, persoonskaarten en vergeten documenten. Van Rotterdam naar Deventer en Twente, en uiteindelijk tot ver over de grens: naar Knoxville, Tennessee in de Verenigde Staten. Langzaam ontstaat er een beeld van een jonge vrouw van 24 jaar, die haar leven nog voor zich had: net getrouwd, werkzaam als apothekersassistent en actief als medewerker voor een Joods jongerenblad.

Gezien en erkend

'De Brief' is geen traditionele documentaire over de Tweede Wereldoorlog, maar een persoonlijk en invoelbaar verhaal over wat het betekent om gezien en herinnerd te worden. Over hoe één leven van blijvende betekenis kan zijn.

Tom Egbers: 'Het bijzondere van het werken aan deze documentaire, is dat je stuit op verhalen over mensen die vergeten zijn. Ze hebben bestaan, maar niemand heeft nog een herinnering aan ze. Door deze documentaire wordt hun bestaan toch gezien en erkend. Het is eervol om aan te werken.'

Opnieuw dichtbij

Met 'De Brief' laat de EO zien hoe verhalen uit het verleden ons vandaag kunnen verbinden. In een tijd waarin mensen gemakkelijk uit beeld verdwijnen, brengt deze documentaire een vergeten leven opnieuw dichtbij. Het is een verhaal over aandacht, recht doen en over de overtuiging dat ieder mens ertoe doet.

'De Brief', donderdag 30 april om 22.45 uur bij de Joodse wereld van de EO op NPO 2.