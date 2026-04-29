Europees topvoetbal niet langer bij VTM en Play Sports vanaf 2027: Champions League naar internationale streamingdienst
Kijkcijfers: 24, 25 en 26 april 2026
Bart Appeltans test toilet in 'Huis Gemaakt': 'Met een spot op mijn hoofd zien de buren mij zéker zitten'

Tom Egbers onderzoekt onbekend oorlogsverhaal in EO-documentaire 'De Brief'

woensdag 29 april 2026

Wat blijft er over van een leven als bijna alle sporen zijn verdwenen? In de EO-documentaire 'De Brief' gaat journalist Tom Egbers op zoek naar het verhaal achter Jetty van Thijn: een jonge Joodse vrouw uit Rotterdam van wie nauwelijks iets bewaard is gebleven.

Op verzoek van theatermaker Ruud de Graaf volgt een zoektocht die begint met één brief en uitgroeit tot een reis door tijd, plaatsen en herinneringen. 


In het kantoor van Ruud de Graaf hangt een ingelijste brief uit 1935. Die brief vormt een herinnering aan Jetty van Thijn, de hartsvriendin van zijn moeder. Hoewel Ruuds moeder haar hele leven over Jetty bleef spreken, is er vrijwel niets tastbaars van haar overgebleven. Geen foto, geen gezicht, geen verhaal dat compleet is. 

Intensieve zoektocht 
Wat volgt, is een intensieve zoektocht langs archieven, persoonskaarten en vergeten documenten. Van Rotterdam naar Deventer en Twente, en uiteindelijk tot ver over de grens: naar Knoxville, Tennessee in de Verenigde Staten. Langzaam ontstaat er een beeld van een jonge vrouw van 24 jaar, die haar leven nog voor zich had: net getrouwd, werkzaam als apothekersassistent en actief als medewerker voor een Joods jongerenblad. 

Gezien en erkend 
'De Brief' is geen traditionele documentaire over de Tweede Wereldoorlog, maar een persoonlijk en invoelbaar verhaal over wat het betekent om gezien en herinnerd te worden. Over hoe één leven van blijvende betekenis kan zijn. 

Tom Egbers: 'Het bijzondere van het werken aan deze documentaire, is dat je stuit op verhalen over mensen die vergeten zijn. Ze hebben bestaan, maar niemand heeft nog een herinnering aan ze. Door deze documentaire wordt hun bestaan toch gezien en erkend. Het is eervol om aan te werken.'

Opnieuw dichtbij 
Met 'De Brief' laat de EO zien hoe verhalen uit het verleden ons vandaag kunnen verbinden. In een tijd waarin mensen gemakkelijk uit beeld verdwijnen, brengt deze documentaire een vergeten leven opnieuw dichtbij. Het is een verhaal over aandacht, recht doen en over de overtuiging dat ieder mens ertoe doet. 

'De Brief', donderdag 30 april om 22.45 uur bij de Joodse wereld van de EO op NPO 2.


Persbericht EO
https://www.eo.nl/
TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Huis Gemaakt' - Dina Tersago (VTM)

De laatste badkamers worden door de jury beoordeeld en de winnaar van de kamerprijs wordt bekendgemaakt. Daarna start de keukenfase, met een onverwachte extra deadline: de duo's hebben nog maar twee dagen om alle technieken, muren en vloeren af te werken.

'Huis Gemaakt', om 20.35 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:00
    Radio 2 op VRT 1: WinWin
    06:00
    Mr. Magoo
  • 09:00
    Lentebeelden
    06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
  • 09:10
    Timbalo
    06:00
    Tik Tak
  • 09:10
    Nils Holgersson
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:00
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:00
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 07:00
    Willy
    02:00
    Geen uitzending
  • 08:50
    Geen uitzending
    15:35
    Baywatch
  • 06:00
    Joe
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:00
    Geen uitzending
    02:30
    De Tafel van de Week
  • 09:10
    Fuller House
    02:10
    Geen uitzending
  • 08:50
    3rd Rock From the Sun
    03:30
    Geen uitzending
  • 09:10
    Vlaanderen Kookt
    02:25
    Geen uitzending
  • 09:10
    Snapped
    02:20
    My Life is Murder
  • 04:08
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:08
    Wonen
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:50
    De Zomerkeuken
    02:20
    Snel, Makkelijk & Lekker
  • 08:50
    Midsomer Murders
    03:10
    Six Four
  • 08:50
    NCIS
    02:15
    Law & Order: Organized Crime
  • 09:10
    Goedemorgen Nederland
    03:15
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 09:00
    NOS Journaal met gebarentaal
    02:40
    Nieuwsuur
  • 09:10
    PAW Patrol
    02:50
    NOS Studio Sport Voetbal