Andy Peelman ontmaskert ondernemer achter malafide webshop in 'Ze Zeggen Dat'
In de tweede aflevering van het nieuwe seizoen van 'Ze Zeggen Dat' duiken Dina Tersago en Andy Peelman in de schimmige wereld van de e-commerce.
Terwijl sociale media overspoeld worden door 'finfluencers' (financiële influencers) die beweren dat je slapend rijk kunt worden met een webshop, botst Andy op de realiteit van AI-advertenties, valse reviews en klanten die met lege handen achterblijven.
Het onderzoek start bij Suzanne, een klant die via een AI-gestuurde advertentie incontinentieondergoed kocht bij een online webshop, maar vastliep in een ondoorzichtig retourbeleid. Andy’s zoektocht naar de verantwoordelijke achter de webshop leidt hem langs een doolhof van valse adressen en valse wetenschappelijke artikelen die zich opvallend richten op kwetsbare, oudere vrouwen. Uiteindelijk lukt het hem om de jonge ondernemer achter de webshop recht in de ogen te kijken.
Naast de jacht op webshopfraude, fileert het duo nog drie andere stellingen. Zijn Lage-Emissiezones werkelijk effectief of vooral schone schijn? Samen met toxicoloog Jan Tytgat organiseren Andy en Dina een wedstrijd tussen een vrachtwagen, tractor, Harley Davidson, Chevrolet en een nietige tweetaktbrommer om te achterhalen wie nu écht de grootste vervuiler is. 'De blinde vlek zijn tweetaktmotoren die effectief veel uitstoten. Die horen er eigenlijk niet thuis, maar mogen nog steeds binnen', beweert Tytgat. Is die kleine brommer dan toch de onverwachte boosdoener die we dagelijks inademen?
Van de ronkende motoren naar een verrassend medicijn: de kracht van de natuur. In een ijzig experiment met 100 proefpersonen en emmers vol ijswater testen ze of het kijken naar natuurbeelden beter helpt om de pijn te verbijten dan het kijken naar grijze stadsbeelden. Kan een simpel natuurbeeld onze pijngrens verleggen of is dat louter psychologisch? Ook op vlak van cybersecurity zetten Dina en Andy hun onderzoek verder. Met een valse beveiligingsmelding van Google proberen ze identiteitskaarten buit te maken . Wie trapt in deze mailphishing en wie houdt zijn gegevens veilig?
'Ze Zeggen Dat', dinsdag 28 april om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
Multimedia SPOTLIGHT
-
Kijktip van de dag
Opnieuw staat er een MasterClass op het menu. Dit keer krijgen de chefs een spoedcursus Libanese keuken van Ghina Bazzi. Spoed, chaos en tijdsgebrek zijn deel van het geheel. Door zijn blessure greep Ruben Van Gucht naast de immuniteitspin en bovendien leverde de snijwonde hem zes draadjes op. Niet bepaald ideaal om te koken in het heetst van de strijd en de jury heeft geen medelijden.
'Celebrity MasterChef Vlaanderen', om 21.15 uur op Play.