Andy Peelman ontmaskert ondernemer achter malafide webshop in 'Ze Zeggen Dat'

dinsdag 28 april 2026
In de tweede aflevering van het nieuwe seizoen van 'Ze Zeggen Dat' duiken Dina Tersago en Andy Peelman in de schimmige wereld van de e-commerce.

Terwijl sociale media overspoeld worden door 'finfluencers' (financiële influencers) die beweren dat je slapend rijk kunt worden met een webshop, botst Andy op de realiteit van AI-advertenties, valse reviews en klanten die met lege handen achterblijven.


Het onderzoek start bij Suzanne, een klant die via een AI-gestuurde advertentie incontinentieondergoed kocht bij een online webshop, maar vastliep in een ondoorzichtig retourbeleid. Andy’s zoektocht naar de verantwoordelijke achter de webshop leidt hem langs een doolhof van valse adressen en valse wetenschappelijke artikelen die zich opvallend richten op kwetsbare, oudere vrouwen. Uiteindelijk lukt het hem om de jonge ondernemer achter de webshop recht in de ogen te kijken.


Naast de jacht op webshopfraude, fileert het duo nog drie andere stellingen. Zijn Lage-Emissiezones werkelijk effectief of vooral schone schijn? Samen met toxicoloog Jan Tytgat organiseren Andy en Dina een wedstrijd tussen een vrachtwagen, tractor, Harley Davidson, Chevrolet en een nietige tweetaktbrommer om te achterhalen wie nu écht de grootste vervuiler is. 'De blinde vlek zijn tweetaktmotoren die effectief veel uitstoten. Die horen er eigenlijk niet thuis, maar mogen nog steeds binnen', beweert Tytgat. Is die kleine brommer dan toch de onverwachte boosdoener die we dagelijks inademen?

Van de ronkende motoren naar een verrassend medicijn: de kracht van de natuur. In een ijzig experiment met 100 proefpersonen en emmers vol ijswater testen ze of het kijken naar natuurbeelden beter helpt om de pijn te verbijten dan het kijken naar grijze stadsbeelden. Kan een simpel natuurbeeld onze pijngrens verleggen of is dat louter psychologisch? Ook op vlak van cybersecurity zetten Dina en Andy hun onderzoek verder. Met een valse beveiligingsmelding van Google proberen ze identiteitskaarten buit te maken . Wie trapt in deze mailphishing en wie houdt zijn gegevens veilig?

'Ze Zeggen Dat', dinsdag 28 april om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.


Wie droomt er niet van om snel rijk te worden? Andy duikt in de wereld van het dropshippen en kijkt of hij net zoals vele influencers slapend rijk kan worden. Andy en Dina kijken ook welke vervuilers er absoluut geweerd moeten worden in het verkeer.
In Ze Zeggen Dat gaan Andy Peelman en Dina Tersago na welke beweringen en stadslegendes we nu wel of niet mogen geloven.
