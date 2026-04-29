'De Bi-Kwestie': over identiteit, liefde en biseksualiteit
Wat betekent het om biseksueel te zijn in een wereld die vaak in hokjes denkt? In de documentaire 'De Bi-Kwestie' volgt regisseur Dennis Alink spoken-word artiest Zaïre Krieger in haar zoektocht naar identiteit, liefde en acceptatie.
In 'De Bi-Kwestie' onderzoekt Zaïre wat haar biseksualiteit voor haar betekent. Terwijl ze werkt aan een dichtbundel over deze innerlijke strijd, beweegt ze zich tussen verschillende werelden: haar vrienden, de ballroomscene, haar werk en haar familie. Overal gelden andere verwachtingen. Maar waar hoor je thuis als die werelden botsen en niet elk deel van jezelf wordt geaccepteerd?
De documentaire laat zien hoe biseksualiteit vaak onzichtbaar blijft en hoe lastig het is om je plek te vinden tussen verschillende identiteiten. Zaïre zoekt niet alleen naar erkenning in de buitenwereld, maar ook naar acceptatie binnen haar eigen familie, en in het bijzonder bij haar religieuze moeder.
Regisseur Dennis Alink benadert het onderwerp vanuit meerdere perspectieven: 'Het lastige aan biseksualiteit is dat er niet één verhaal is. Er zijn zoveel verschillende ervaringen en identiteiten. Juist daarom is het belangrijk dat we dit gesprek blijven voeren. Deze film is geen antwoord, maar een uitnodiging.'
Met 'De Bi-Kwestie' wordt er ruimte gegeven aan een perspectief dat nog te weinig zichtbaar is. De docu laat zien hoe complex en gelaagd biseksualiteit is, en hoe belangrijk het is om ruimte te maken voor die diversiteit.
'De Bi-Kwestie', donderdag 30 april om 21.20 uur op NPO 3 en op NPO Start.
