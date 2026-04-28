VRT NWS 'Pano' onderzoekt: De ondergrondse bank
Het is overal, maar je ziet het niet: Hawala. Een ondergronds banksysteem waarlangs dagelijks enorme hoeveelheden cash geld de wereld wordt rond gestuurd.
Geld dat snel wordt overgemaakt zonder fysieke verplaatsing. De basis is vertrouwen.
Een onderzoek naar terrorismefinanciering in ons land leidde tot een van de grootste Hawala-zaken in Europa. 'Pano' kreeg een unieke inkijk in het volledige dossier.
'Dit zijn geen amateurs. Dit is volledig professioneel en op een niveau dat we ons nooit hadden kunnen voorstellen', zegt Vincent Guerra, de federaal magistraat die het onderzoek leidt.
Samen met Europese collega’s van het EBU Investigative Journalism Network onderzoekt Pano ook hoe Hawala een schakel is in internationale netwerken van witwasbedrijven. En hoe Vlaamse bedrijven - soms nietsvermoedend - hier deel van uitmaken.
Reportage : Débora Votquenne en Victor Van Driessche
Eindredactie : Pascal Seynhaeve en Mario Mertens
'Pano' wordt uitgezonden met ondersteuning van VGT op woensdag 29 april om 21.00 uur op het kanaal van Ketnet.
'VRT NWS Pano onderzoekt: De ondergrondse bank', woensdag 29 april om 20.45 uur op VRT 1, in de app van VRT NWS en vanaf 17.00 uur op VRT MAX.
Opnieuw staat er een MasterClass op het menu. Dit keer krijgen de chefs een spoedcursus Libanese keuken van Ghina Bazzi. Spoed, chaos en tijdsgebrek zijn deel van het geheel. Door zijn blessure greep Ruben Van Gucht naast de immuniteitspin en bovendien leverde de snijwonde hem zes draadjes op. Niet bepaald ideaal om te koken in het heetst van de strijd en de jury heeft geen medelijden.
'Celebrity MasterChef Vlaanderen', om 21.15 uur op Play.