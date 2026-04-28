dinsdag 28 april 2026
Foto: © VRT NWS 2023

Het is overal, maar je ziet het niet: Hawala. Een ondergronds banksysteem waarlangs dagelijks enorme hoeveelheden cash geld de wereld wordt rond gestuurd.

Geld dat snel wordt overgemaakt zonder fysieke verplaatsing. De basis is vertrouwen.


Een onderzoek naar terrorismefinanciering in ons land leidde tot een van de grootste Hawala-zaken in Europa. 'Pano' kreeg een unieke inkijk in het volledige dossier.

'Dit zijn geen amateurs. Dit is volledig professioneel en op een niveau dat we ons nooit hadden kunnen voorstellen', zegt Vincent Guerra, de federaal magistraat die het onderzoek leidt.

Samen met Europese collega’s van het EBU Investigative Journalism Network onderzoekt Pano ook hoe Hawala een schakel is in internationale netwerken van witwasbedrijven. En hoe Vlaamse bedrijven - soms nietsvermoedend - hier deel van uitmaken.

Reportage : ​ Débora Votquenne en Victor Van Driessche
Eindredactie : Pascal Seynhaeve en Mario Mertens

'Pano' wordt uitgezonden met ondersteuning van VGT op woensdag 29 april om 21.00 uur op het kanaal van Ketnet.

'VRT NWS Pano onderzoekt: De ondergrondse bank', woensdag 29 april om 20.45 uur op VRT 1, in de app van VRT NWS en vanaf 17.00 uur op VRT MAX.


Duidingsmagazine met indringende reportages over de grote thema's van deze tijd. Een gedreven team van reporters diept de beste nieuwsverhalen uit en zoekt het antwoord op actuele vragen.

IT - Welcome to Derry Seizoen 1 (4K Ultra HD Blu-ray) (Steelbook)
DVD
The Last Of Us - Seizoen 2 (Blu-ray)
DVD
De Ridder - Seizoen 1
DVD
