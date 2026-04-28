VRT NWS 'Pano' onderzoekt: De ondergrondse bank

Het is overal, maar je ziet het niet: Hawala. Een ondergronds banksysteem waarlangs dagelijks enorme hoeveelheden cash geld de wereld wordt rond gestuurd.

Geld dat snel wordt overgemaakt zonder fysieke verplaatsing. De basis is vertrouwen.

Een onderzoek naar terrorismefinanciering in ons land leidde tot een van de grootste Hawala-zaken in Europa. 'Pano' kreeg een unieke inkijk in het volledige dossier.

'Dit zijn geen amateurs. Dit is volledig professioneel en op een niveau dat we ons nooit hadden kunnen voorstellen', zegt Vincent Guerra, de federaal magistraat die het onderzoek leidt.

Samen met Europese collega’s van het EBU Investigative Journalism Network onderzoekt Pano ook hoe Hawala een schakel is in internationale netwerken van witwasbedrijven. En hoe Vlaamse bedrijven - soms nietsvermoedend - hier deel van uitmaken.

Reportage : ​ Débora Votquenne en Victor Van Driessche

Eindredactie : Pascal Seynhaeve en Mario Mertens

